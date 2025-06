SAÚDE EM DIA?

Saiba quais são os protocolos médicos que jogadores passam ao chegar em um novo clube

Avaliação médica rigorosa é o primeiro passo para qualquer jogador iniciar sua trajetória em um novo clube

Antes de vestir a camisa de um novo time e iniciar os treinamentos, um jogador profissional precisa passar por uma série de avaliações médicas e físicas. Esses protocolos são fundamentais para garantir a integridade do atleta e também proteger o clube de possíveis riscos com lesões ou condições clínicas não diagnosticadas. >

As etapas envolvem desde exames clínicos até avaliações fisiológicas detalhadas. De acordo com o médico Marcelo Midlej, que atua no Departamento de Saúde e Performance do Vitória, o processo é amplo e envolve diferentes especialidades da área da saúde.>