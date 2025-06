SITUAÇÃO COMPLICADA

Corinthians é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de sonegação fiscal

Clube é acusado pelo Ministério Público de suprimir tributos e omitir informações fiscais

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 17:54

Corinthians Crédito: Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock

A Polícia Federal abriu uma investigação para apurar possíveis crimes tributários cometidos pelo Corinthians. O inquérito, instaurado no dia 30 de abril por determinação da Justiça Federal, atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF), que aponta indícios de sonegação de impostos por parte do clube. >

Em nota oficial, a atual gestão interina do Corinthians confirmou estar ciente do processo e afirmou que já está tomando as medidas legais cabíveis: “O departamento jurídico da gestão interina do Sport Club Corinthians Paulista informa que tem conhecimento do inquérito e que neste momento está adotando as medidas jurídicas cabíveis para o esclarecimento das dúvidas das autoridades”.>

Segundo o MPF, o clube pode ter infringido os artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137/1990, que trata dos crimes contra a ordem tributária. O artigo 1º refere-se à prática de suprimir ou reduzir tributos, contribuições sociais ou acessórios. Já o artigo 2º trata de declarações falsas ou omissão de informações relativas à renda, bens ou fatos, além do uso de outros meios fraudulentos para evitar o pagamento de impostos. A pena prevista para esses crimes varia de seis meses a sete anos de reclusão, além de multa.>

A investigação ainda está em fase inicial, e o Ministério Público solicitou que o inquérito seja concluído em até quatro meses — prazo que pode ser prorrogado, caso necessário.>