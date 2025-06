FAX O PIX

Fifa começa a pagar premiações do Mundial de Clubes; veja quanto já ganharam os brasileiros

Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense já arrecadaram mais de R$ 148 milhões com participação e desempenho na fase de grupos

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 17:30

Equipes brasileiras ainda não perderam no Mundial de Clubes Crédito: Victor Silva/Botafogo e Divulgação/Fifa

A sexta-feira (27) trouxe motivos de sobra para os clubes brasileiros que estão envolvidos na disputa do Mundial de Clubes comemorarem, e não apenas dentro de campo. Enquanto Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo se preparam para disputar as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes no fim de semana, seus departamentos financeiros celebram os ganhos expressivos acumulados com a classificação e desempenho na fase de grupos. >

Com o encerramento da primeira etapa da competição, a Fifa iniciou o repasse de uma parcela considerável da premiação, calculada com base no número de vitórias, empates e avanço de fase. Cada clube recebeu, no mínimo, US$ 15,2 milhões (cerca de R$ 84,4 milhões) apenas por participar. A isso, somam-se US$ 7,5 milhões (R$ 41,6 milhões) pela vaga nas oitavas e bonificações por resultados: US$ 2 milhões por vitória e US$ 1 milhão por empate.>

O Flamengo foi o clube brasileiro que mais arrecadou até agora, somando US$ 27,7 milhões (aproximadamente R$ 153,9 milhões). A equipe carioca venceu Espérance e Chelsea, além de empatar com o Los Angeles FC, resultados que garantiram uma das melhores campanhas da fase de grupos. >

Botafogo, Palmeiras e Fluminense aparecem em seguida, com arrecadações de US$ 26,7 milhões (R$ 148,4 milhões) cada. O Botafogo superou o PSG e o Seattle Sounders, mas foi derrotado pelo Atlético de Madrid. Já o Palmeiras venceu o Al Ahly e empatou com Inter Miami e Porto. O Fluminense, por sua vez, empatou com Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns e venceu o Ulsan.>

Os números demonstram não apenas a competitividade dos clubes nacionais, mas também o impacto financeiro imediato da competição, que pode aumentar significativamente nas próximas fases. A premiação das quartas de final será de US$ 13,1 milhões (R$ 72 milhões), enquanto as semifinais renderão US$ 21 milhões (R$ 116,7 milhões). O vice-campeonato garante US$ 30 milhões (R$ 166,7 milhões), e o título mundial, a cobiçada cifra de US$ 40 milhões (R$ 222,3 milhões).>