TRABALHO BEM FEITO

Bahia vira referência em SAF e conquista 2ª posição em ranking nacional

Clube fica atrás apenas do Botafogo em levantamento nacional da AtlasIntel sobre desempenho de Sociedades Anônimas no futebol brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de junho de 2025 às 15:30

O Bahia faz parte do conglomerado do Grupo City Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia se destacou nacionalmente ao conquistar a segunda colocação no ranking das Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) mais bem-avaliadas do país. O dado é resultado de uma pesquisa conduzida pelo instituto AtlasIntel, encomendada pelo portal ge.globo, com o objetivo de entender a percepção dos brasileiros sobre o modelo de SAF no futebol nacional. >

O levantamento ouviu 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 de junho e revelou que 9,8% dos entrevistados consideram o Bahia uma das SAFs mais bem-sucedidas do Brasil. O clube ficou atrás apenas do Botafogo, que liderou com ampla vantagem: 33% das menções. O clube carioca vive grande fase após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2024 sob a administração da Eagle Holding, empresa do empresário John Textor.>

Na sequência do ranking aparecem: Cruzeiro (5,3%), Fortaleza (4,8%), Atlético-MG (3,9%), Botafogo-SP (3,7%) e Vasco (1,1%).>

Percepção do público sobre as SAFs

A pesquisa também explorou os motivos que levam a população a enxergar vantagens e desvantagens nas SAFs. Entre os principais pontos positivos destacados estão a melhoria na governança dos clubes, o aumento do poder de investimento, sobretudo em contratações, e a presença de um planejamento estratégico de longo prazo. >

Por outro lado, os aspectos negativos citados incluem a possível perda da identidade dos clubes e a priorização excessiva por resultados financeiros em detrimento de aspectos esportivos e culturais.>

Metodologia da pesquisa

A AtlasIntel utilizou o método RDR (Recrutamento Digital Randômico) para coletar os dados. Essa técnica proprietária do instituto permite reunir respostas de forma espontânea durante a navegação dos usuários na internet, abrangendo diferentes dispositivos como smartphones, tablets e computadores. A abordagem garante uma amostra representativa de internautas com interesse no futebol. >

Clubes como Red Bull Bragantino, Mirassol e Juventude, embora também adotem o modelo de SAF, não apareceram no ranking por não atingirem o número mínimo de menções espontâneas dos entrevistados.>

A gestão do Grupo City no Bahia

Desde que teve a venda de 90% de sua SAF ao Grupo City aprovada em dezembro de 2022, o Bahia vive uma nova fase em sua história. A oficialização do acordo ocorreu em maio de 2023, em um evento que contou com a presença de Raul Aguirre (CEO da SAF do Bahia), Ferran Soriano (CEO do City Football Group) e Guilherme Bellintani, então presidente do clube. >