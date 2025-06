INUSITADO

Ex-Bahia conta como foi ter quarto invadido por morador de rua nos EUA

Ignácio, do Fluminense, conta que precisou da ajuda de um companheiro para lidar com a situação inusitada durante o Mundial de Clubes

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 20:54

Ignácio nos tempos de Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Durante a concentração do Fluminense em Columbia, na Carolina do Sul, o zagueiro Ignácio, ex-Bahia, passou por uma situação inusitada e, ao mesmo tempo, desconcertante. Após a vitória do Tricolor sobre o Ulsan Hyundai pelo Mundial de Clubes da FIFA, no último sábado (21), o defensor retornou ao hotel da delegação e se deparou com um morador de rua dormindo em sua cama. >

O episódio aconteceu de madrugada, quando os jogadores chegaram ao hotel por volta da 1h. Ao entrar no quarto, Ignácio levou um susto ao perceber que havia um estranho dormindo tranquilamente no local. “Pensei que fosse um erro do hotel. Nunca vivi nada parecido”, contou o zagueiro.>

Sem falar inglês, Ignácio recorreu ao companheiro Canobbio, que conseguiu conversar com o homem. Felizmente, a situação foi resolvida de forma pacífica: o invasor deixou o quarto sem resistência e desceu pelo elevador. “Por sorte, ele não mexeu em nada. Não pegou roupas nem objetos pessoais. Depois disso, o hotel me trocou de quarto e segui normalmente com a programação”, relatou o jogador.>

Apesar do susto fora de campo, Ignácio brilhou dentro dele. Com Thiago Silva poupado por conta de dores musculares, o zagueiro assumiu a titularidade diante do Mamelodi Sundowns. Em um jogo difícil, que terminou empatado em 0 a 0, Ignácio teve uma atuação segura e foi eleito o melhor em campo, ajudando o Fluminense a garantir a vaga nas oitavas de final do torneio.>

“Muito feliz. É gratificante. Quem convive comigo no dia a dia sabe o quanto me dedico. Esperei pela minha chance e sabia que precisava aproveitá-la ao máximo. A responsabilidade aumenta ainda mais substituindo o Thiago, mas, como o Renato (Gaúcho) sempre fala, temos que estar preparados. Fiz o meu melhor para ajudar o time”, disse o defensor.>

Com o empate, o Fluminense terminou em segundo lugar no Grupo F, com cinco pontos. Agora, o Tricolor enfrentará a Inter de Milão nas oitavas de final do Mundial, na próxima segunda-feira (30), às 16h (horário de Brasília), em Charlotte, também na Carolina do Sul.>