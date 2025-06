ACESSO À FONTE

Arena Fonte Nova reforça exigência cadastro de biometria facial para entrada no estádio a partir de julho

Nova regra atende à Lei Geral do Esporte e torna obrigatória a identificação facial para compra e uso dos ingressos

Com a retomada do futebol marcada para o dia 9 de julho, na partida entre Bahia e Fortaleza, a Arena Fonte Nova terá uma importante novidade no sistema de acesso: todos os torcedores precisarão ter o cadastro de biometria facial para entrar no estádio. A medida segue o que determina a Lei Geral do Esporte, que obriga a identificação por reconhecimento facial em arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas. >