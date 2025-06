ATÉ 2027

Bahia anuncia renovação de contrato com técnico Rogério Ceni

Treinador já é o 11º que mais esteve no comando do tricolor na história

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 12:16

Ceni Crédito: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O Bahia oficializou nesta quarta-feira (25) a ampliação do contrato com o técnico Rogério Ceni, que seguirá no comando da equipe até dezembro de 2027. Contratado em setembro do ano passado, o treinador tinha vínculo previsto apenas até o final de 2024. Ele é o segundo técnico a liderar o elenco sob a administração do Grupo City. >

A renovação contou com total respaldo da diretoria, que já havia sinalizado, ainda no início da temporada, o desejo de manter Ceni por mais tempo. A assinatura do novo acordo ocorreu após um primeiro semestre positivo, com a conquista do Campeonato Baiano, liderança na fase de grupos da Copa do Nordeste, classificação às oitavas da Copa do Brasil e uma posição entre os seis primeiros colocados no Brasileirão. >

Em 2023, teve papel decisivo ao evitar o rebaixamento da equipe na Série A. No ano seguinte, liderou a campanha que levou o Tricolor de volta à Libertadores após décadas de ausência.>

Desde que chegou ao clube, Rogério Ceni esteve à frente da equipe em 123 partidas, somando 65 vitórias, 23 empates e 35 derrotas, o que representa um aproveitamento de 59%. Com isso, ocupa o 11º lugar no ranking de técnicos com mais partidas pelo Bahia.>

Rogério Ceni 1 de 31