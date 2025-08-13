Acesse sua conta
Globo lança projeto digital para bater de frente com a CazéTV

Novo canal GE TV será hospedado no YouTube e apostará em transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  Foto do(a) author(a) Estadão

  Pedro Carreiro

  Estadão

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:30

Globo e Cazé TV
Globo e Cazé TV Crédito: Reprodução

A Rede Globo está prestes a entrar com força no cenário esportivo digital. A emissora prepara o lançamento da GE TV, novo canal no YouTube que promete disputar audiência e engajamento com a influente CazéTV. A plataforma seguirá um modelo de transmissões e programas ao vivo, apostando em eventos esportivos e conteúdo exclusivo para conquistar o público online.

O novo canal, GE TV, utilizará o atual endereço do GE no YouTube, que já conta com mais de 6 milhões de inscritos. Embora a estreia ainda não tenha data definida, a expectativa é que o lançamento aconteça nos próximos meses, com o objetivo de competir diretamente com a audiência e influência da CazéTV no meio digital.

