Globo lança projeto digital para bater de frente com a CazéTV

Novo canal GE TV será hospedado no YouTube e apostará em transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:30

A Rede Globo está prestes a entrar com força no cenário esportivo digital. A emissora prepara o lançamento da GE TV, novo canal no YouTube que promete disputar audiência e engajamento com a influente CazéTV. A plataforma seguirá um modelo de transmissões e programas ao vivo, apostando em eventos esportivos e conteúdo exclusivo para conquistar o público online.

O novo canal, GE TV, utilizará o atual endereço do GE no YouTube, que já conta com mais de 6 milhões de inscritos. Embora a estreia ainda não tenha data definida, a expectativa é que o lançamento aconteça nos próximos meses, com o objetivo de competir diretamente com a audiência e influência da CazéTV no meio digital.

Revelado inicialmente pela Folha de S. Paulo, o projeto seguirá um modelo semelhante ao da concorrente, que transmite partidas de futebol, Olimpíadas, Copa do Mundo, NFL e outros eventos. A Globo aposta em transmissões de eventos esportivos e programas de debate no estilo “mesa redonda”, além de buscar acordos para exibir competições como a NFL.

A estratégia inclui a produção de conteúdos pré e pós-jogo, formato já explorado na TV Globo, SporTV e Premiere, e que também é comum em transmissões europeias, como as da Sky Sports. A CazéTV adotou esse modelo em campeonatos como o Paulista, o Brasileiro e o Mundial de Clubes.