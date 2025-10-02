ST PAULI

Esposa do capitão de time alemão expõe que 'hater' em redes sociais é dirigente do clube

Ele pediu desculpas

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:20

Jemilla Pir expôs dirigente do St. Pauli Crédito: Reprodução

Um episódio de repercussão tomou as redes sociais do futebol alemão nesta semana quando Jemilla Pir, esposa de Jackson Irvine, capitão do St Pauli, revelou que um seguidor que fazia comentários hostis em suas postagens era na realidade um dirigente do próprio clube. No vídeo publicado na terça-feira, Jemilla mostrou que René Born, integrante do conselho de administração do St Pauli, estava por trás das mensagens agressivas. Entre os comentários havia frases como "Este é o nosso clube, não de vocês. Vocês irão embora em alguns meses, jogando em outro lugar por um euro a mais. Nós vamos sempre estar aqui quando vocês não forem mais que uma nota de rodapé".

Segundo a revista Kicker, Born pediu desculpas antes da publicação de Jemilla, mas a esposa do jogador considerou que o pedido não foi suficiente. No vídeo, ela criticou a postura do dirigente e afirmou que só quis compartilhar porque bullying precisa ser exposto, especialmente de pessoas em posição de poder que acham que podem intimidar publicamente e fazer você se sentir como se pudessem te tirar da sua casa por um euro a mais.

O St Pauli confirmou o caso e informou que tomou medidas internas, pedindo ainda mais respeito nas interações digitais envolvendo o clube. A diretoria realizou discussões internas, se distanciando claramente das declarações, e comunicou esse posicionamento aos envolvidos, reforçando que difamar nas redes sociais prejudica a todos.