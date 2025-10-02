DIPLOMA A CAMINHO

Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Atleta diz que amadureceu a forma de lidar com as pressões e fala da importância da educação

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:29

Rebeca Andrade Crédito: Reprodução

Rebeca Andrade já traça os caminhos para a vida fora das competições. Aos 26 anos, a campeã olímpica concilia a rotina intensa de treinos com a faculdade de psicologia, curso que pretende transformar em sua nova profissão assim que encerrar a carreira esportiva. A decisão veio do desejo de construir uma transição de forma planejada e também da identificação com a área.



A ginasta explica que a psicologia sempre esteve presente em sua trajetória desde os 13 anos, quando iniciou acompanhamento terapêutico. Hoje, considera o apoio psicológico tão fundamental que pretende retribuir essa experiência como futura profissional. A inspiração veio da terapeuta Aline Wolff, que a acompanha há 13 anos, e também da mãe, que revelou ter o sonho de ser psicóloga. “Fazer uma faculdade nunca foi um plano B, é um plano A. Sempre tive na minha cabeça que a ginástica não era para sempre e eu gostaria de ter uma coisa depois”, afirmou ao Valor Econômico.

Rebeca ressalta que amadureceu a forma de lidar com as pressões. “As expectativas das pessoas são as expectativas das pessoas. Hoje, chego numa competição feliz, leve. Estou lá para dar 110% de mim. Espero, sim, o melhor resultado, mas se eu não conseguir, meu mundo não vai acabar. Hoje, eu tenho essa compreensão.”

O exemplo do ex-ginasta holandês Epke Zonderland, campeão olímpico e hoje médico, também serviu de referência. E Rebeca não está sozinha nesse caminho: entre suas companheiras de seleção, Lorrane Oliveira estuda educação física, Jade Barbosa já concluiu marketing e Flávia Saraiva segue no curso de publicidade. Todas fazem parte de um programa da Estácio que oferece bolsas integrais e flexibilidade de horários para atletas de alto rendimento.