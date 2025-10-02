Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ginasta Rebeca Andrade prepara mudança de carreira

Atleta diz que amadureceu a forma de lidar com as pressões e fala da importância da educação

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:29

Rebeca Andrade
Rebeca Andrade Crédito: Reprodução

Rebeca Andrade já traça os caminhos para a vida fora das competições. Aos 26 anos, a campeã olímpica concilia a rotina intensa de treinos com a faculdade de psicologia, curso que pretende transformar em sua nova profissão assim que encerrar a carreira esportiva. A decisão veio do desejo de construir uma transição de forma planejada e também da identificação com a área.

A ginasta explica que a psicologia sempre esteve presente em sua trajetória desde os 13 anos, quando iniciou acompanhamento terapêutico. Hoje, considera o apoio psicológico tão fundamental que pretende retribuir essa experiência como futura profissional. A inspiração veio da terapeuta Aline Wolff, que a acompanha há 13 anos, e também da mãe, que revelou ter o sonho de ser psicóloga. “Fazer uma faculdade nunca foi um plano B, é um plano A. Sempre tive na minha cabeça que a ginástica não era para sempre e eu gostaria de ter uma coisa depois”, afirmou ao Valor Econômico. 

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

Rebeca ressalta que amadureceu a forma de lidar com as pressões. “As expectativas das pessoas são as expectativas das pessoas. Hoje, chego numa competição feliz, leve. Estou lá para dar 110% de mim. Espero, sim, o melhor resultado, mas se eu não conseguir, meu mundo não vai acabar. Hoje, eu tenho essa compreensão.”

O exemplo do ex-ginasta holandês Epke Zonderland, campeão olímpico e hoje médico, também serviu de referência. E Rebeca não está sozinha nesse caminho: entre suas companheiras de seleção, Lorrane Oliveira estuda educação física, Jade Barbosa já concluiu marketing e Flávia Saraiva segue no curso de publicidade. Todas fazem parte de um programa da Estácio que oferece bolsas integrais e flexibilidade de horários para atletas de alto rendimento.

Leia mais

Imagem - Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Imagem - Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Imagem - Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o 'Oscar do esporte'

Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o 'Oscar do esporte'

No último dia 18 de setembro, em Nova York, a brasileira participou de um painel do Pacto Global da ONU, onde defendeu a importância de os atletas investirem na educação e se prepararem para o futuro além do esporte. “Receber o meu diploma vai ser tão importante quanto ter uma medalha olímpica”, avalia.

Mais recentes

Imagem - Esposa do capitão de time alemão expõe que 'hater' em redes sociais é dirigente do clube

Esposa do capitão de time alemão expõe que 'hater' em redes sociais é dirigente do clube
Imagem - Saiba como chega o Vitória para enfrentar o Ceará no Barradão

Saiba como chega o Vitória para enfrentar o Ceará no Barradão
Imagem - Nestor critica arbitragem após derrota do Bahia para o Botafogo: ‘Sempre interfere’

Nestor critica arbitragem após derrota do Bahia para o Botafogo: ‘Sempre interfere’

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência