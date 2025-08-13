Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:25
A ginasta Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo. Durante palestra na Rio Innovation Week, na terça-feira (12), a atleta explicou que essa modalidade tem um impacto maior e que a decisão de se afastar dela vai garantir uma carreira mais longeva.
“Eu não vou mais fazer solo; o solo é o que causa mais impacto. Tem 21 anos que faço ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho, uma em cada pé. (Parar de fazer o solo) vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", disse Rebeca, que é a maior medalhista olímpica do Brasil.
Rebeca acrescentou que pretende competir no Mundial de Ginástica Artística, em outubro, na Indonésia, mas seu foco maior no momento é a preparação para os mundiais de 2026 e 2027. O último vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que acontecem em 2028.
Rebeca Andrade
“Este ano estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão forte. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente", afirmou Rebeca.
Desde o fim da Olimpíada de Paris, em 2024, quando foi ouro no solo, Rebeca falava em deixar a modalidade.
Pódio histórico
A brasileira relembrou o pódio histórico do solo nas Olimpíadas de Paris, que contou ainda com as americanas Simone Biles e Jordan Biles - portanto, três mulheres negras.
Biles e Chiles fizeram uma reverência quando a brasileira subiu ao ponto mais alto do pódio, em uma imagem que circulou por todo mundo.
“Foi um momento muito especial aquele pódio com três mulheres pretas. A representatividade, a grandiosidade daquele momento foi enorme, não só para mim, mas também para elas. Não estava esperando o que aconteceu no pódio, elas combinaram na hora e fiquei muito feliz com o carinho gigantesco", disse Rebeca.
A atleta afirmou que o clima entre as ginastas de alto nível é ótimo e que Biles, o maior nome da ginástica no mundo atualmente, sempre a apoiou. Ela relembrou em 2018, quando se recuperava de uma cirurgia no joelho, e a americana foi solidária.
“Ela se sentou do meu lado, falou que gostava muito de mim, que era para eu não desistir porque tinha muito potencial”, contou. "Ela veio por vontade própria e foi muito carinhosa, a gente se respeita muito. Claro que a gente quer ganhar, mas o clima não é hostil", garantiu.