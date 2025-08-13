Acesse sua conta
Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Atleta falou do assunto e garantiu que ainda vai participar de mais uma Olimpíada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:25

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A ginasta Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo. Durante palestra na Rio Innovation Week, na terça-feira (12), a atleta explicou que essa modalidade tem um impacto maior e que a decisão de se afastar dela vai garantir uma carreira mais longeva.

“Eu não vou mais fazer solo; o solo é o que causa mais impacto. Tem 21 anos que faço ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho, uma em cada pé. (Parar de fazer o solo) vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", disse Rebeca, que é a maior medalhista olímpica do Brasil.

Rebeca acrescentou que pretende competir no Mundial de Ginástica Artística, em outubro, na Indonésia, mas seu foco maior no momento é a preparação para os mundiais de 2026 e 2027. O último vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que acontecem em 2028.

Rebeca Andrade

Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram
Rebeca Andrade por Brazil News e Leca Novo/Divulgação
Rebeca Andrade no Carnaval por Reprodução I Redes sociais
Simone Biles, Rebeca Andrade e Jordan Chiles no pódio em Paris-2024 por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade conquistou o ouro no solo, em Paris por Alexandre Loureiro/COB
A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo por Alexandre Loureiro/COB
[Edicase]Rebeca Andrade conquistou 6 medalhas olímpicas (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
Rebeca Andrade ouro por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade é reverenciada por Simone Biles por Divulgação Jogos Olimpícos
Rebeca Andrade na apresentação do solo por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade e Simone Biles em pódio do salto individual por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade levou a prata no salto por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade leva a prata no salto por COI/Reprodução Twitter
Rebeca Andrade recebe a medalha de prata que conquistou na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do individual geral por Luiza Moraes/COB
Rebeca Andrade na trave por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade faturou prata por Ricardo Bufolin/CBG
2024.08.01 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - Rebeca Andrade. Foto Luiza Moraes/COB por Luiza Moraes/COB
[Edicase]Rebeca Andrade é a segunda mulher negra a conquistar o título de campeã mundial na ginástica (Imagem: artistic gymnastics | Shutterstock) por
[Edicase]Rebeca Andrade foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica na ginástica artística (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock) por
2024.07.28 - Jogos OlÃ­mpicos Paris 2024 - GinÃ¡stica ArtÃ­stica Feminina. Na foto, a ginasta Rebeca Andrade durante a fase qualificatÃ³ria. por Miriam Jeske/COB
Rebeca Andrade vai disputar cinco finais por Miriam Jeske/COB
Ginasta Rebeca Andrade por Rafael Bello/COB
Rebeca Andrade  por
Rebeca Andrade por Divulgação
Rebeca Andrade faturou mais um ouro por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade comemora o ouro no salto do Pan por Marcelo Hernandez/Santiago 2023 via Photosport
Rebeca Andrade em treino de pódio no Pan de Santiago: ginasta é uma das estrelas brasileiras no evento por Alexandre Loureiro/COB
Rebeca Andrade com a medalha de ouro conquistada no salto no Mundial por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade ganha medalha de ouro por Reprodução
Rebeca Andrade por Reprodução/Cazé TV
Rebeca Andrade conquistou a prata no Mundial de ginástica por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade durante apresentação no Mundial de ginástica artística por Ricardo Bufolin/CBG
Rebeca Andrade apresenta novo solo com músicas por Ricardo Bufolin/CBG
1 de 35
Rebeca Andrade no Prêmio Laureus por Reprodução I Instagram

“Este ano estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão forte. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente", afirmou Rebeca.

Desde o fim da Olimpíada de Paris, em 2024, quando foi ouro no solo, Rebeca falava em deixar a modalidade.

Pódio histórico

A brasileira relembrou o pódio histórico do solo nas Olimpíadas de Paris, que contou ainda com as americanas Simone Biles e Jordan Biles - portanto, três mulheres negras.

Biles e Chiles fizeram uma reverência quando a brasileira subiu ao ponto mais alto do pódio, em uma imagem que circulou por todo mundo.

“Foi um momento muito especial aquele pódio com três mulheres pretas. A representatividade, a grandiosidade daquele momento foi enorme, não só para mim, mas também para elas. Não estava esperando o que aconteceu no pódio, elas combinaram na hora e fiquei muito feliz com o carinho gigantesco", disse Rebeca.

Leia mais

Imagem - Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o 'Oscar do esporte'

Rebeca Andrade se torna a primeira brasileira a vencer o 'Oscar do esporte'

Imagem - Rebeca Andrade fatura cachê de R$ 800 mil no Carnaval: 'Meu pé-de-meia'

Rebeca Andrade fatura cachê de R$ 800 mil no Carnaval: 'Meu pé-de-meia'

Imagem - Rebeca Andrade e Simone Biles se reencontram

Rebeca Andrade e Simone Biles se reencontram

A atleta afirmou que o clima entre as ginastas de alto nível é ótimo e que Biles, o maior nome da ginástica no mundo atualmente, sempre a apoiou. Ela relembrou em 2018, quando se recuperava de uma cirurgia no joelho, e a americana foi solidária.

“Ela se sentou do meu lado, falou que gostava muito de mim, que era para eu não desistir porque tinha muito potencial”, contou. "Ela veio por vontade própria e foi muito carinhosa, a gente se respeita muito. Claro que a gente quer ganhar, mas o clima não é hostil", garantiu.

