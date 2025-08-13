ENTENDA

Atual campeã olímpica, Rebeca Andrade anuncia aposentadoria do solo

Atleta falou do assunto e garantiu que ainda vai participar de mais uma Olimpíada

Carol Neves

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08:25

A ginasta brasileira Rebeca Andrade conquista a medalha de ouro na final do solo Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A ginasta Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo. Durante palestra na Rio Innovation Week, na terça-feira (12), a atleta explicou que essa modalidade tem um impacto maior e que a decisão de se afastar dela vai garantir uma carreira mais longeva.

“Eu não vou mais fazer solo; o solo é o que causa mais impacto. Tem 21 anos que faço ginástica, é muito impacto. Foram cinco cirurgias no joelho, uma em cada pé. (Parar de fazer o solo) vai me fazer continuar treinando por mais tempo. Eu sei que vocês amam quando eu faço solo, mas ainda posso mostrar muito nos outros aparelhos", disse Rebeca, que é a maior medalhista olímpica do Brasil.

Rebeca acrescentou que pretende competir no Mundial de Ginástica Artística, em outubro, na Indonésia, mas seu foco maior no momento é a preparação para os mundiais de 2026 e 2027. O último vale vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que acontecem em 2028.

“Este ano estou cuidando mais da minha saúde física e mental, não estou treinando tão forte. Isso é crucial para os próximos anos, temos pelo menos mais uma Olimpíada pela frente", afirmou Rebeca.

Desde o fim da Olimpíada de Paris, em 2024, quando foi ouro no solo, Rebeca falava em deixar a modalidade.

Pódio histórico

A brasileira relembrou o pódio histórico do solo nas Olimpíadas de Paris, que contou ainda com as americanas Simone Biles e Jordan Biles - portanto, três mulheres negras.

Biles e Chiles fizeram uma reverência quando a brasileira subiu ao ponto mais alto do pódio, em uma imagem que circulou por todo mundo.

“Foi um momento muito especial aquele pódio com três mulheres pretas. A representatividade, a grandiosidade daquele momento foi enorme, não só para mim, mas também para elas. Não estava esperando o que aconteceu no pódio, elas combinaram na hora e fiquei muito feliz com o carinho gigantesco", disse Rebeca.

A atleta afirmou que o clima entre as ginastas de alto nível é ótimo e que Biles, o maior nome da ginástica no mundo atualmente, sempre a apoiou. Ela relembrou em 2018, quando se recuperava de uma cirurgia no joelho, e a americana foi solidária.