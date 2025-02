Rebeca Andrade fatura cachê de R$ 800 mil no Carnaval: 'Meu pé-de-meia'

ATLETAS NA FOLIA

Rebeca Andrade fatura cachê de R$ 800 mil no Carnaval: 'Meu pé-de-meia'

A ginasta está fazendo publicidades, oferecendo presenças VIP e é a musa do camarote N1

Marina Branco

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 15:17

Rebeca Andrade no Carnaval Crédito: Reprodução I Redes sociais

O Carnaval movimenta a vida de todo brasileiro, e os atletas não ficam de fora. Rebeca Andrade, ginasta que venceu quatro medalhas nas Olimpíadas de Paris, tem trabalhado bastante nas festas, mas não com o esporte - ela está fazendo publicidades, oferecendo presenças VIP e é a musa do camarote N1.>

Aos 25 anos, Rebeca já teria ganhado em torno de 800 mil reais para este Carnaval, ainda que ele nem tenha começado oficialmente. Os contratos que rendem o cachê da atleta têm sido destaque, como ela mesma comentou para o Portal Uol.>

"Vamos fazer meu pé-de-meia, galera, me chamem! É importantíssimo valorizar não só a minha parte dentro do esporte, mas também fora dele. Eu trabalho com a minha imagem, e, como todos, também quero me dar bem na vida. Graças a Deus as coisas estão melhorando para mim. Estou bem feliz", comentou.>

Essa é a primeira vez que a ginasta ocupa o posto de musa do N1, influenciando diversas mulheres com sua trajetória. "É muito legal poder representar, não só no esporte, mas para além dele", comentou. >

"Trago a beleza mais natural e também o lance de não me sentir cobrada a parecer com outras pessoas, mostrando sempre quem eu sou. Incentivar essas meninas, da nova geração, é importante para que elas se amem por ser quem são também", completou.>

Além do esporte, Rebeca comentou também a conexão do carnaval e da ginástica com os gêneros musicais brasileiros. Na trajetória dela, o funk ficou marcado pela apresentação de solo ao som de Baile de Favela, muito representativa para o povo.>