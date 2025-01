ENCONTRO INÉDITO

Rebeca Andrade e Simone Biles se reencontram

As estrelas da ginástica palestraram em um evento nos Estados Unidos

O evento VTex Connect, focado em conteúdo digital e inovação, convidou as duas para darem palestras, além de conhecerem alguns fãs mirins que se empolgaram com a presença das estrelas e chegaram a replicar a reverência feita por Biles e Chiles para Rebeca no pódio.