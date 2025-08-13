BARRADÃO VAI LOTAR?

Vitória lança promoção de ingressos a R$ 30 para duelo contra o Juventude

Promoção exclusiva para sócios permite que eles ofereçam o benefício a familiares e amigos e ainda concorram a experiências VIP

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:39

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Em um momento delicado do Brasileirão, com quatro jogos sem vencer e apenas dois pontos à frente do Z-4, o Vitória precisa urgentemente reencontrar seu caminho - e sabe que pode contar com sua torcida para virar o jogo. Pensando nisso, o clube lançou uma ação especial para garantir um Barradão lotado neste sábado (16), às 18h30, quando o Leão enfrenta o Juventude pela 20ª rodada do campeonato.

Através do programa Sou Mais Vitória, os sócios adimplentes receberão um cupom de desconto exclusivo que pode ser compartilhado com familiares e amigos. Quem utilizar esse código na hora da compra terá direito a ingressos por apenas R$ 30, independentemente do setor escolhido.

Mas a promoção vai além: os 30 sócios que mais compartilharem seus cupons e conseguirem trazer mais torcedores para o estádio serão recompensados com prêmios exclusivos. Entre as experiências especiais estão uma camisa oficial do clube, a chance de assistir ao jogo de dentro do gramado com o programa Leão Super Vip e até uma visita aos bastidores, incluindo vestiário e área de aquecimento.

Venda de ingressos geral:

Os ingressos para a partida já estão à venda, no site IngressoSA, com valores que variam de R$ 60 (meia-entrada na arquibancada) a R$ 180 (inteira na cadeira) para o público geral. É importante lembrar que 40% dos ingressos em cada setor são reservados para meia-entrada e que crianças até 11 anos não pagam.