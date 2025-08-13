Vitória lança promoção de ingressos a R$ 30 para duelo contra o Juventude

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:39
Em um momento delicado do Brasileirão, com quatro jogos sem vencer e apenas dois pontos à frente do Z-4, o Vitória precisa urgentemente reencontrar seu caminho - e sabe que pode contar com sua torcida para virar o jogo. Pensando nisso, o clube lançou uma ação especial para garantir um Barradão lotado neste sábado (16), às 18h30, quando o Leão enfrenta o Juventude pela 20ª rodada do campeonato.
Através do programa Sou Mais Vitória, os sócios adimplentes receberão um cupom de desconto exclusivo que pode ser compartilhado com familiares e amigos. Quem utilizar esse código na hora da compra terá direito a ingressos por apenas R$ 30, independentemente do setor escolhido.
Mas a promoção vai além: os 30 sócios que mais compartilharem seus cupons e conseguirem trazer mais torcedores para o estádio serão recompensados com prêmios exclusivos. Entre as experiências especiais estão uma camisa oficial do clube, a chance de assistir ao jogo de dentro do gramado com o programa Leão Super Vip e até uma visita aos bastidores, incluindo vestiário e área de aquecimento.
Os ingressos para a partida já estão à venda, no site IngressoSA, com valores que variam de R$ 60 (meia-entrada na arquibancada) a R$ 180 (inteira na cadeira) para o público geral. É importante lembrar que 40% dos ingressos em cada setor são reservados para meia-entrada e que crianças até 11 anos não pagam.
As vendas físicas começam nesta sexta-feira (15) nos principais shoppings de Salvador (Parque Shopping, Norte Shopping, Salvador Shopping, Shopping da Bahia, Bela Vista e Paralela), das 10h às 21h, além da Capemi (9h às 19h) e Loja do Barradão (9h às 17h). No dia do jogo, a bilheteria do estádio funcionará a partir das 14h. Para facilitar o acesso, todos os ingressos serão validados através de biometria facial, agilizando a entrada no estádio.