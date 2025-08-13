ALÍVIO E PREOCUPAÇÃO

Volante do Vitória escapa de suspensão, enquanto outro passa por cirurgia

Pepê terá multa no lugar de suspensão e pode enfrentar o Juventude, enquanto Rúben Ismael passa artroscopia e tem

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:37

Pepê e Rúben Ismael Crédito: Victor Ferreiro/EC Vitória

Após entrar em campo contra o São Paulo com uma extensa lista de desfalques, o Vitória viveu nesta quarta-feira (13) um misto de alívio e preocupação. Enquanto Pepê teve sua suspensão convertida em multa e está liberado para jogar, o português Rúben Ismael passou por cirurgia no joelho e seguirá afastado por um período ainda mais longo.

O Vitória conseguiu converter a suspensão de quatro jogos imposta pelo STJD à Pepê no pagamento de uma multa de R$ 70 mil. Com isso, o jogador estará à disposição para enfrentar o Juventude, neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Arena Rubro-Negra e confirmada pelo CORREIO.

A punição original, aplicada após a expulsão de Pepê no Ba-Vi da 9ª rodada (em maio), ocorreu quando ele deu um murro no joelho de Acevedo aos 25 minutos do segundo tempo, logo após entrar no lugar de Ricardo Ryller. O STJD havia determinado quatro jogos de suspensão pelo artigo 254. Pepê chegou a cumprir dois deles (contra Santos e São Paulo) e agora está regularizado.

Além do meio-campista, o Vitória terá um reforço no setor ofensivo para encarar a equipe gaúcha. Erick, que ficou de fora do embate contra o São Paulo por questões contratuais, volta a ficar à disposição e poderá atuar normalmente.

Se por um lado o elenco ganha um reforço, por outro, uma baixa deve permanecer fora por um bom tempo. O português Rúben Ismael passou por artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco medial. A cirurgia foi realizada na tarde desta quarta-feira (13), e o jogador inicia nesta quinta (14) o protocolo de recuperação. O clube não informou prazo para o retorno aos gramados.

Ismael lesionou-se durante um treino na semana passada, e já havia sido desfalque contra o São Paulo, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista chegou ao Vitória em julho e tem apenas 17 minutos em campo pelo clube, tendo entrado durante o segundo tempo do empate com o Palmeiras, no Barradão.

Além do português, para a partida, o Vitória terá mais quatro desfalques certos: Ronald e Zé Marcos, ambos suspensos; Raúl Cáceres, com lesão muscular grau dois na coxa; e Jamerson, que fraturou o tornozelo em junho e está fora do restante da temporada. Além deles, Matheuzinho (fascite plantar), Claudinho (edema ósseo no pé direito), Willian Oliveira (incômodo no joelho esquerdo) e Baralhas (sobrecarga no adutor esquerdo e púbis) são dúvidas.