Vitória abre peneiras em cinco regiões de Salvador para garotos nascidos entre 2010 e 2018

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:55
O Vitória dará ínico nesta quinta-feira (14) a uma maratona de peneiras em Salvador, abrindo oportunidades para jovens de 6 a 14 anos mostrarem seu talento. Ao todo, serão cinco etapas em diferentes bairros da cidade, com categorias divididas por idade. Os garotos selecionados poderão integrar as categorias do Leão da Barra.
As peneiras acontecem em Cajazeiras (14/08), Marback (21/08), Uruguai (22/08) e Areal (26 e 27/08), com horários e faixas etárias específicas. Os participantes devem levar documento de identidade original, uniforme completo (camisa e meião do Vitória), além de chuteira e caneleira. A exigência da camisa do clube é obrigatória para entrada nos campos.