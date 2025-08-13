Acesse sua conta
Ex- Arsenal é preso por envolvimento em esquema internacional de tráfico de drogas

Operação milionária de contrabando de cannabis da Tailândia para o Reino Unido leva Jay Emmanuel-Thomas à prisão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20:52

Emmanuel-Thomas
Emmanuel-Thomas Crédito: Reprodução

O ex-jogador Jay Emmanuel-Thomas, que já defendeu clubes como Arsenal, Bristol City e Queens Park Rangers, foi condenado a quatro anos de prisão por seu papel em um esquema internacional de tráfico de drogas. Segundo o Tribunal de Chelmsford e a Agência Nacional contra o Crime (NCA), ele organizou o contrabando de mais de 60 quilos de cannabis da Tailândia para o Reino Unido, carga avaliada em cerca de US$ 800 mil (R$ 4,4 milhões).

As investigações apontam que Emmanuel-Thomas atuava como intermediário entre fornecedores no Sudeste Asiático e traficantes britânicos. Ele teria recrutado duas mulheres para transportar a droga, escondida em malas. Presas em setembro de 2024 no Aeroporto de Stansted, após voo de Bangkok, as duas inicialmente responderam por contrabando. No entanto, as acusações foram retiradas quando afirmaram acreditar que carregavam ouro.

No mês passado, o ex-atacante admitiu ter orquestrado o plano. Durante audiência na semana passada, o juiz Alexander Mills destacou que a “transição de jogador profissional para criminoso representa uma queda substancial” e que a sentença marca o fim de sua carreira, segundo a Reuters

De acordo com a BBC, Uma carta escrita à mão pelo réu foi lida em tribunal, na qual ele descreveu o último ano como “o mais prejudicial e esclarecedor” de sua vida, e em alguns momentos, “insuportável”. O advogado Alex Rose alegou que Emmanuel-Thomas se envolveu no crime após enfrentar graves dificuldades financeiras enquanto estava sem contrato.

O jogador atuava pelo Greenock Morton, da Escócia, no momento da prisão, em setembro do ano passado. O clube rescindiu seu contrato imediatamente. Ao longo de sua trajetória, ele passou também por Cardiff City e Ipswich Town, além de experiências na Índia e na Tailândia. Emmanuel-Thomas ainda representou as seleções de base da Inglaterra.

