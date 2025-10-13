CLÁSSICO NA SÉRIE A

Ba-Vi 504: Bahia busca quebrar tabu no Barradão e Vitória tenta vencer o rival após 11 anos

Enquanto o Esquadrão jamais venceu um Ba-Vi pela elite nacional no Barradão, o Leão não vence o rival na Série A desde 2014

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 06:00

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Ba-Vi 504 será disputado nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. As equipes chegam para o clássico em momentos bastante distintos: o Bahia ocupa a 6ª colocação, com 43 pontos, brigando por um lugar no G-4, enquanto o Vitória está em 17º, com 25 pontos, lutando contra o rebaixamento. Apesar dos contextos opostos, no entanto, em clássicos tudo tende a se equilibrar em campo e ambos os times chegam ao confronto tendo que encarar longos jejuns.

Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 33 vezes pela elite do futebol nacional. O retrospecto é equilibrado, mas com ligeira vantagem para o Tricolor: são 11 triunfos do Bahia (33%), 9 vitórias rubro-negras (27%) e 13 empates (40%). Nos últimos 10 confrontos, porém, o domínio é do Esquadrão, com 5 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota diante do maior rival.

Quando o Vitória joga em casa, o cenário muda consideravelmente. Nos 10 confrontos em que foi mandante na Série A, o Leão soma 3 vitórias (30%), 6 empates (60%) e apenas 1 triunfo tricolor. Essa vitória do Bahia aconteceu em 1989, por 2 a 1, com gols de Gil Sergipano e Charles, enquanto Renato descontou para o Leão.

No entanto, essa partida foi realizada na Fonte Nova, e o Bahia jamais venceu o rival no Barradão pela Série A. Em cinco jogos no estádio, o Tricolor acumula três empates e duas derrotas.

Considerando todas as competições, o Bahia não vence no Barradão desde 2020, quando, pela primeira fase do Campeonato Baiano, superou o Vitória por 2x1, com gols de André Jesus e Arthur Rezende, em duelo com equipes alternativas. Com os elencos principais, a última vitória tricolor no estádio foi em 2018, no jogo de ida da final do estadual, por 1x0, gol de Elton.

Apesar da força que costuma ter em casa, o Vitória também não vive um bom retrospecto como mandante. Excluindo jogos pelo Baianão e pela Copa do Nordeste, sua última vitória sobre o rival em Salvador foi na 10ª rodada da Série B de 2015, por 4x1, com gols de Guilherme Mattis, Escudero, Rogério e Robert, enquanto Maxi Biancucchi marcou para o Bahia.

Pela Série A, o torcedor rubro-negro precisa voltar ainda mais no tempo: à 23ª rodada de 2014, quando o Vitória venceu de virada por 2x1, com gols de Kadu e Luiz Gustavo, após Kieza abrir o placar. Esse jogo, no entanto, foi realizado na Fonte Nova, com mando do Leão.

Para encontrar a última vitória do Vitória pela Série A no Barradão, é preciso voltar mais de 20 anos: em 2003, pela 35ª rodada, quando o time venceu o Bahia também por 2x1, com gols de Alex Goiano e Samir, após Preto Casagrande abrir o marcador.

Ou seja, o Bahia não vence o rival como visitante pela Série A há 36 anos e nunca superou o Vitória no Barradão pela competição. Já o Vitória não derrota o Bahia pela elite nacional há 11 anos e não vence o Tricolor em seu estádio, também pela Série A, há 22 anos.