JP com companhia: Matheuzinho marca gol e revela que será pai pela terceira vez

Camisa 10 do Leão converteu o pênalti que deu números finais ao confronto contra o Mirassol

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:12

Matheuzinho tem 100 partidas pelo Vitória
Matheuzinho será pai pela terceira vez Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Mirassol por 2x0 dentro do Barradão neste sábado (29). Um dos autores dos gols rubro-negros, o meia Matheuzinho já teria o resultado e o tento anotado como motivos para comemorar. No entanto, o camisa 10 do Leão também revelou mais uma razão para deixar o dia ainda mais em clima de comemoração. O jogador será pai pela terceira vez.

"Um resultado muito importante. Primeiro, eu queria agradecer a nossa torcida que veio e fez uma festa hoje. Eles são o nosso 12º jogador. A minha comemoração, coloquei a bola na barriga porque está vindo mais um príncipe para a nossa família. Já tenho dois filhos, a Lívia e o João. Quero parabenizar a minha esposa que está assistindo de casa, dizer que eu amo ela. Estou muito feliz pelo filho que vai vir e pela vitória do Vitória", disse o jogador.

Vitória x Mirassol, pela 36ª rodada da Série A

Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 4
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

Antes da bola rolar, as escalações titulares anteciparam a dinâmica vista no confronto. Com as voltas de Willian Oliveira e Renato Kayzer ao time titular, o Leão continuou com uma trinca de zagueiros e com o esquema que surtiu efeito com o técnico Jair Ventura. Do outro lado, Rafael Guanaes colocou três homens de velocidade à frente.

Com o resultado, o Leão chega aos 42 pontos e agora ocupa a 15ª posição na tabela de classificação. Agora, os rubro-negros enfrentam o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h no gramado do estádio Cícero de Souza Marques.

