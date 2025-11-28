RETA FINAL DA SÉRIE A

Vitória terá 'turnê paulista' pela frente para tentar garantir permanência na Série A

Leão enfrenta três clubes paulistas nas rodads finais do Brasilerão

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 06:00

Renato Kayzer é esperança de gols do Vitória nesta reta final de Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Historicamente, os clubes paulistas dominam a Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo soma 34 títulos, quase metade das 70 edições já disputadas da competição, e ainda é o estado com mais representantes na atual edição do certame: seis, 30% de todo o campeonato. E é justamente contra esse bloco de peso que o Vitória terá de encarar na reta final enquanto luta contra o rebaixamento.

Na 16ª posição, com 39 pontos, apenas um acima do Santos, único paulista na metade inferior da tabela e primeiro dentro do Z-4, o Leão da Barra inicia uma verdadeira “turnê paulista” nas últimas três rodadas. Até o fim da competição, o Rubro-Negro enfrenta Mirassol (casa), Bragantino (fora) e São Paulo (casa).

Últimos jogos do Vitória na Série A 2025 1 de 3

No primeiro turno, diante desses adversários, o Vitória somou quatro pontos. Repetindo o mesmo desempenho, chegaria aos 43, pontuação que antes parecia suficiente para escapar da queda, mas que agora representa apenas 70% de chance de permanência, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A nova meta mínima é 44 pontos, que elevam o índice de segurança para 92%.

Para alcançar esse número, o time precisará melhorar seu rendimento contra as equipes paulistas como um todo. Nos nove confrontos contra equipes do estado neste Brasileirão, o Vitória conquistou apenas 33,3% dos pontos: foram duas vitórias, quatro empates e três derrotas, com cinco gols marcados e sete sofridos.

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A 1 de 9

Em casa, o cenário se repete. Em quatro jogos como mandante contra paulistas, o aproveitamento é idêntico: 33,3%, com uma vitória (1x0 sobre o Bragantino), um empate e duas derrotas. A necessidade de evolução é clara, especialmente porque dois dos três últimos jogos serão no Barradão. Se vencer ambos, o Leão chegaria aos 45 pontos, marca que nunca rebaixou nenhuma equipe desde a adoção do atual formato de disputa da Série A.