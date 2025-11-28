SÉRIE A

Saiba como chega o Bahia para enfrentar o Juventude pelo Brasileirão

Confronto contra os gaúchos ocorre nesta sexta-feira (28), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05:00

Último treino do Bahia antes de encarar o Juventude Crédito: Letíca Martins/EC Bahia

Restam três rodadas para o Campeonato Brasileiro se encerrar e, pela segunda temporada seguida, o Bahia se mantém entre os 10 melhores times da competição. Buscando continuar o bom momento do clube, o elenco tem uma dívida com a torcida: voltar a vencer partidas jogando fora de casa. Nesta sexta-feira (28), o confronto será contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul. O confronto, válido pela 36ª rodada, começa a partir das 19h.

O Bahia precisa se superar para cumprir o objetivo de ir à fase de grupos da Copa Libertadores. Atualmente na 6ª colocação, com 56 pontos, o Esquadrão ainda não garante esse objetivo e, se a temporada terminasse hoje, teria de passar pela Pré-Libertadores mais uma vez. Com isso em mente, os jogadores entendem as últimas três partidas como finais.

Veja como foi o último treino do Bahia antes do duelo contra o Juventude 1 de 10

"A gente sabe da importância desses três últimos jogos que temos e sabemos que serão jogos difíceis. Temos que fazer o resultado positivo para o nosso objetivo, que é ir direto para a Libertadores. [Juventude e Sport] estão na zona de rebaixamento, porém, quem quer que seja, a gente tem que fazer bons jogos e conseguir os triunfos", disse o zagueiro David Duarte.

Com uma sequência de oito partidas sem vencer como visitante no Brasileirão, o Tricolor tem a oportunidade de reverter o momento fora da Fonte Nova, já que enfrenta o vice-lanterna da competição. A equipe alviverde tem apenas 33 pontos e só venceu um dos últimos sete jogos disputados dentro de casa. Considerando todos os times da primeira divisão, o Juventude é o terceiro pior mandante da competição, com um aproveitamento de 43,14%.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não vai poder contar com os zagueiros Ramos Mingo e David Duarte e com o meia Michel Araujo. Enquanto o argentino foi expulso após retardar o reinício de jogo, os outros dois estão lesionados e estão fora da temporada. Além do trio, o atacante Sanabria é desfalque certo e Ruan Pablo encerrou sua participação com a Seleção Brasileira Sub-17 na última quinta-feira (26).

Com as ausências, a dupla titular de zagueiros tricolores volta a ser formada por Kanu e Gabriel Xavier, após mais de oito meses. A dupla foi fundamental para a campanha do Bahia na Série A de 2024, quando o clube terminou na 8ª posição. No entanto, o surgimento de lesões se juntou à contratação de Mingo e a crescente de David Duarte e transformou o status dos titulares da temporada passada. Já o meio de campo continua sendo uma incógnita, com a dúvida entre a titularidade de Acevedo ou Caio Alexandre.

Juventude

Do outro lado, o Esquadrão vai reencontrar um rosto conhecido. Técnico do rival Vitória em 2024 e 2025 e ex-jogador do clube, Thiago Carpini volta a enfrentar o Bahia. No entanto, o histórico do confronto tem sido desfavorável para o comandante do Juventude, que nunca venceu o Tricolor. Foram cinco jogos disputados, com três derrotas e dois empates.

O técnico vai contar com os retornos do goleiro Jandrei, do meia Nenê, do lateral Alan Ruschel e do atacante Rafael Bilu. Em contrapartida, o Juventude não terá Igor Formiga, expulso diante do São Paulo. O zagueiro Wilker Ángel e o atacante Gilberto estão em fase de transição e são desfalques, assim como o volante Peixoto.