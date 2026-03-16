AO VIVO: assista a convocação da Seleção para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

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Pedro Carreiro
Publicado em 16 de março de 2026 às 15:29
O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (16), às 15h30, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo de 2026. A principal expectativa gira em torno da possível presença de Neymar entre os chamados.
O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.
Os confrontos servirão como os últimos testes da equipe antes da definição da lista final para a próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. A comissão técnica pretende aproveitar os compromissos para ajustar o time e avaliar opções, antes da convocação definitiva, prevista para maio.