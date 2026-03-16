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AO VIVO: assista a convocação da Seleção para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os escolhidos para os testes contra França e Croácia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:29

Ancelotti em entrevista coletiva
Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (16), às 15h30, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo de 2026. A principal expectativa gira em torno da possível presença de Neymar entre os chamados.

O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Os confrontos servirão como os últimos testes da equipe antes da definição da lista final para a próxima edição da Copa do Mundo da FIFA. A comissão técnica pretende aproveitar os compromissos para ajustar o time e avaliar opções, antes da convocação definitiva, prevista para maio.

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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