HORA DA LISTA

AO VIVO: assista a convocação da Seleção para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Técnico Carlo Ancelotti vai anunciar os escolhidos para os testes contra França e Croácia

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:29

Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (16), às 15h30, a lista de convocados da Seleção Brasileira para os últimos amistosos preparatórios antes da Copa do Mundo de 2026. A principal expectativa gira em torno da possível presença de Neymar entre os chamados.



O primeiro amistoso será disputado no dia 26 de março, às 17h, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia em 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.