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Enfermeira é presa suspeita de matar o marido a facadas em Salvador

Crime foi registrado em Nova Brasília

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:19

Enfermeira foi presa em flagrante suspeita d ematar o
Enfermeira foi presa em flagrante suspeita d ematar o Crédito: Reprodução

Uma enfermeira de 39 anos, identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos, foi presa em flagrante suspeita de matar o marido com golpes de faca em Salvador. O caso foi registrado na noite de domingo (15), no bairro de Nova Brasília. 

Policiais militares foram acionados para a ocorrência por vizinhos que escutaram a discussão entre o casal. Os militares encontraram o corpo de Atanael Gonzaga Bispo, de 54 anos, na residência. 

A mulher disse, em depoimento, que golpeou o marido após ser vítima de agressões. Ela foi presa e passará por audiência de custódia na manhã de terça-feira (17). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que tomou conhecimento do caso através da imprensa e disse lamentar o ocorrido.

"O Conselho repudia veementemente qualquer ato de violência, reafirmando que a Enfermagem é uma profissão intrinsecamente dedicada à preservação da vida e à dignidade humana", afirma. A entidade afirmou que acompanhará a apuração dos fatos pelas autoridades competentes.

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