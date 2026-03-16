INVESTIGAÇÃO

Enfermeira é presa suspeita de matar o marido a facadas em Salvador

Crime foi registrado em Nova Brasília

Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:19

Enfermeira foi presa em flagrante suspeita d ematar o Crédito: Reprodução

Uma enfermeira de 39 anos, identificada como Elaine Santos Solidade dos Santos, foi presa em flagrante suspeita de matar o marido com golpes de faca em Salvador. O caso foi registrado na noite de domingo (15), no bairro de Nova Brasília.

Policiais militares foram acionados para a ocorrência por vizinhos que escutaram a discussão entre o casal. Os militares encontraram o corpo de Atanael Gonzaga Bispo, de 54 anos, na residência.

A mulher disse, em depoimento, que golpeou o marido após ser vítima de agressões. Ela foi presa e passará por audiência de custódia na manhã de terça-feira (17). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) informou que tomou conhecimento do caso através da imprensa e disse lamentar o ocorrido.