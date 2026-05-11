EDUCAÇÃO

Matemática para ver e tocar: documentário celebra 30 anos de laboratório pioneiro da UFBA

Filme que estreia nesta terça-feira (12) resgata a história do LEMA, espaço que humanizou o ensino de fórmulas e números através de modelos artesanais.

Carmen Vasconcelos

Publicado em 11 de maio de 2026 às 22:27

Há 30 anos, o LEMA (Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística da UFBA) prova que os números ganham vida quando saem do papel e ganham formas, cores e texturas Crédito: REPRODUÇÃO/Instagram

A matemática, para muitos um universo de abstrações e fórmulas áridas, ganha cores, formas e texturas nas mãos dos pesquisadores da Universidade Federal da Bahia. Nesta terça-feira (12), o Instituto de Matemática e Estatística (IME) celebra três décadas dessa transformação com o lançamento do documentário “30 anos do LEMA”.

Dirigido por Nalini Vasconcelos, o filme mergulha na trajetória do Laboratório de Ensino de Matemática e Estatística (LEMA), um espaço pioneiro que provou que é possível aprender conceitos complexos — da geometria básica à pós-graduação — através de objetos manipuláveis produzidos artesanalmente.

Nalini e Larriri Vasconcelos responsáveis pela produção do áudiovisual na frente do Laboratório Crédito: DIVULGAÇÃO

O que começou como um projeto acadêmico em Salvador tornou-se referência nacional e atravessou oceanos. Ao longo de 30 anos, o LEMA desenvolveu centenas de modelos físicos utilizando materiais acessíveis, democratizando o conhecimento em exposições, bienais e até em missões em Angola.

Mais do que apenas um depósito de objetos, o laboratório moldou gerações de professores. O documentário destaca justamente esse "sonho" que atravessa décadas: equipar escolas públicas com kits que permitam aos alunos enxergar a lógica por trás dos números.Preservação e Estreia

A produção faz parte do projeto de extensão "Memórias da Matemática na UFBA", reforçando o valor do registro audiovisual para a história da ciência brasileira. O filme combina depoimentos emocionados de quem ajudou a construir o espaço com imagens que mostram o rigor matemático e o cuidado artístico de cada peça.