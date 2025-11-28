Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:28
A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta sexta-feira, os rubro-negros Carlinhos e Lucas Halter pelas expulsões ocorridas no duelo contra o Vasco, no dia 5 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o atacante vira desfalque de última hora para o duelo contra o Mirassol, neste sábado (29), às 16h, no Barradãom pela 36ª rodada da Série A, o zagueiro está liberado para entrar em campo.
Carlinhos, que sequer entrou em campo naquela partida, acabou expulso nos acréscimos após reclamar da arbitragem. Ele foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva”. O atacante recebeu suspensão de dois jogos: já cumpriu um, referente ao automático, e terá de cumprir mais uma partida. Com isso, está fora do confronto deste sábado.
No caso de Lucas Halter, o zagueiro recebeu um cartão amarelo por reclamação aos 19 minutos do segundo tempo e, seis minutos depois, levou o segundo por empurrar Paulo Henrique, sendo expulso. Embora tenha sido denunciado, o processo foi arquivado pela Comissão, que decidiu liberá-lo de punição. Assim, o capitão rubro-negro está à disposição para o duelo no Barradão.