DESFALQUE DE ÚLTIMA HORA

Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Carlinhos terá que cumprir suspensão por expulsão contra o Vasco

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:28

Carlinhos tem um gol neste Brasileirão Crédito: JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO

A 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta sexta-feira, os rubro-negros Carlinhos e Lucas Halter pelas expulsões ocorridas no duelo contra o Vasco, no dia 5 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto o atacante vira desfalque de última hora para o duelo contra o Mirassol, neste sábado (29), às 16h, no Barradãom pela 36ª rodada da Série A, o zagueiro está liberado para entrar em campo.

Carlinhos, que sequer entrou em campo naquela partida, acabou expulso nos acréscimos após reclamar da arbitragem. Ele foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de “atitudes contrárias à disciplina ou à ética desportiva”. O atacante recebeu suspensão de dois jogos: já cumpriu um, referente ao automático, e terá de cumprir mais uma partida. Com isso, está fora do confronto deste sábado.

