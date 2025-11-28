BRASILEIRÃO

Vitória x Mirassol: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste sábado (29), no Barradão, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Mirassol se enfrentam neste sábado (29/11), às 16h (de Brasília), no Barradão, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir, como chegam as equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Mirassol ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A 1 de 9

Vitória

O Rubro-Negro chega embalado por quatro jogos sem derrota e pela vitória por 3 a 1 sobre o Sport, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento. Agora, o Vitória soma 39 pontos e ocupa a 16ª posição. Para este confronto, Willian Oliveira retorna após suspensão e deve reassumir sua vaga no meio-campo. Por outro lado, Carlinhos está suspenso, e Lucas Arcanjo, Fintelman, Jamerson e Rúben Ismael permanecem fora por lesão.

Mirassol

O Mirassol vive uma temporada histórica: com 63 pontos, ocupa a 4ª colocação e pode até confirmar vaga direta na fase de grupos da Libertadores nesta rodada. Rafael Guanaes terá os retornos de Neto Moura, Shaylon e Guilherme Marques. A única ausência é o zagueiro Jemmes, suspenso, abrindo espaço para Gabriel Knesowitsch.

Prováveis escalações de Vitória x Mirassol

Vitória: Thiago Couto; Edu, Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Mirassol: Lucas Ramon; João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson (Carlos Eduardo) e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes



Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Mirassol

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 36ª rodada

Data: Sábado, 29 de novembro de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador

Onde assistir: Premiere

Arbitragem