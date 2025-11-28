LEÃO PREPARADO

Vitória finaliza preparação para duelo decisivo contra o Mirassol em Barradão lotado

Equipes se enfentam neste sábado (29), às 16h, pela 36ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:50

Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira (28) a preparação para mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Na 16ª colocação, com 39 pontos, o Leão da Barra encara o Mirassol neste sábado, às 16h, no Barradão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Embora esteja fora do Z-4, o Rubro-Negro pode iniciar o jogo dentro da zona caso o Santos pontue contra o Sport logo mais, às 21h30.

Com a importância da partida em mente, o técnico Jair Ventura comandou quatro atividades ao longo da semana e fechou o último treino com ênfase em bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um trabalho em campo reduzido. Após a sessão, o grupo iniciou a concentração com 23 atletas relacionados.

Para o confronto, o treinador terá o retorno de Willian Oliveira, que cumpriu suspensão contra o Sport e deve voltar ao time titular. Também existe a expectativa pelo retorno de Renato Kayzer aos 11 iniciais no lugar de Renzo, após o camisa 79 marcar um dos gols no triunfo em Recife e entrar na disputa por uma vaga no ataque.

As ausências seguem sendo as mesmas: Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael permanecem em recuperação e não atuam mais nesta temporada. Carlinhos, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão após expulsão diante do Vasco, também está fora.

