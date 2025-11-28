Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória finaliza preparação para duelo decisivo contra o Mirassol em Barradão lotado

Equipes se enfentam neste sábado (29), às 16h, pela 36ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:50

Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira (28) a preparação para mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Na 16ª colocação, com 39 pontos, o Leão da Barra encara o Mirassol neste sábado, às 16h, no Barradão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Embora esteja fora do Z-4, o Rubro-Negro pode iniciar o jogo dentro da zona caso o Santos pontue contra o Sport logo mais, às 21h30.

Com a importância da partida em mente, o técnico Jair Ventura comandou quatro atividades ao longo da semana e fechou o último treino com ênfase em bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um trabalho em campo reduzido. Após a sessão, o grupo iniciou a concentração com 23 atletas relacionados.

Veja como foi o último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol

Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 11
Último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol por Victor Ferreira/EC Vitória

Para o confronto, o treinador terá o retorno de Willian Oliveira, que cumpriu suspensão contra o Sport e deve voltar ao time titular. Também existe a expectativa pelo retorno de Renato Kayzer aos 11 iniciais no lugar de Renzo, após o camisa 79 marcar um dos gols no triunfo em Recife e entrar na disputa por uma vaga no ataque.

As ausências seguem sendo as mesmas: Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael permanecem em recuperação e não atuam mais nesta temporada. Carlinhos, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão após expulsão diante do Vasco, também está fora.

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Corinthians 0x0 Vitória - 11ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol 1x1 Vitória - 17ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x0 Bragantino - 15ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada  por victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Santos 0x1 Vitória - 29ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Corinthians - 30ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória

Para a partida com clima de decisão, o Barradão promete atmosfera de jogo grande. Todos os 30.793 ingressos foram vendidos, incluindo o setor destinado aos visitantes, liberado após acordo entre Mirassol e CBF. No reencontro com a equipe após duas partidas fora de casa, a torcida rubro-negra quer assumir o papel de 12º jogador e empurrar o time rumo a uma vitória crucial na briga pela permanência na Série A.

LEIA MAIS 

Vitória x Mirassol: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Rivais diretos contra o rebaixamento jogam hoje e podem empurrar o Vitória de volta ao Z-4

Vitória terá 'turnê paulista' pela frente para tentar garantir permanência na Série A

Vitória nunca venceu times paulistas com árbitro escalado para o jogo contra o Mirassol no apito

Mais recentes

Imagem - Em finais decididas nos pênaltis, Bahia conquista o Baiano Sub-17 e Vitória leva o título no Sub-15

Em finais decididas nos pênaltis, Bahia conquista o Baiano Sub-17 e Vitória leva o título no Sub-15
Imagem - Com dupla de zaga inédita na Série A, Bahia está escalado para enfrentar o Juventude

Com dupla de zaga inédita na Série A, Bahia está escalado para enfrentar o Juventude
Imagem - Vitória x Mirassol: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x Mirassol: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - Instituição abre vagas para curso gratuito de enfermagem em Salvador; saiba como participar
01

Instituição abre vagas para curso gratuito de enfermagem em Salvador; saiba como participar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Mãe de Mel Maia publicou desabafo sobre ingratidão das filhas antes de morrer
03

Mãe de Mel Maia publicou desabafo sobre ingratidão das filhas antes de morrer

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade
04

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade