Vitória finaliza preparação para duelo decisivo contra o Mirassol em Barradão lotado

Pedro Carreiro
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:50
O Vitória encerrou na manhã desta sexta-feira (28) a preparação para mais um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Na 16ª colocação, com 39 pontos, o Leão da Barra encara o Mirassol neste sábado, às 16h, no Barradão, pela 36ª rodada do Brasileirão. Embora esteja fora do Z-4, o Rubro-Negro pode iniciar o jogo dentro da zona caso o Santos pontue contra o Sport logo mais, às 21h30.
Com a importância da partida em mente, o técnico Jair Ventura comandou quatro atividades ao longo da semana e fechou o último treino com ênfase em bolas paradas ofensivas e defensivas, além de um trabalho em campo reduzido. Após a sessão, o grupo iniciou a concentração com 23 atletas relacionados.
Veja como foi o último treino do Vitória antes de encarar o Mirassol
Para o confronto, o treinador terá o retorno de Willian Oliveira, que cumpriu suspensão contra o Sport e deve voltar ao time titular. Também existe a expectativa pelo retorno de Renato Kayzer aos 11 iniciais no lugar de Renzo, após o camisa 79 marcar um dos gols no triunfo em Recife e entrar na disputa por uma vaga no ataque.
As ausências seguem sendo as mesmas: Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael permanecem em recuperação e não atuam mais nesta temporada. Carlinhos, punido pelo STJD com dois jogos de suspensão após expulsão diante do Vasco, também está fora.
Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A
Para a partida com clima de decisão, o Barradão promete atmosfera de jogo grande. Todos os 30.793 ingressos foram vendidos, incluindo o setor destinado aos visitantes, liberado após acordo entre Mirassol e CBF. No reencontro com a equipe após duas partidas fora de casa, a torcida rubro-negra quer assumir o papel de 12º jogador e empurrar o time rumo a uma vitória crucial na briga pela permanência na Série A.