Com dupla de zaga inédita na Série A, Bahia está escalado para enfrentar o Juventude

Pedro Carreiro
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:05
O Bahia está definido para enfrentar o Juventude nesta sexta-feira (28), às 19h, no Alfredo Jaconi, em duelo antecipado da 36ª rodada do Brasileirão. A principal novidade entre os titulares é na zaga formada com a presença de Gabriel Xavier, que vai atuar ao lado de Kan pela primeira vez neste Brasileirão.
A escalação dos dois juntos no time titular, algo que não ocorria desde fevereiro, se deve à ausência da dupla titular na maior parte da temporada: Ramos Mingo e David Duarte. Enquanto o argentino está cumprindo suspensão, enquanto o camisa 33 segue fora por lesão.
Porém, a entrada de Gabriel Xavier no lugar de Mingo não é única mudança promovida pelo técnico Rogério Ceni nos 11 iniciais em relação a equipe que derrotou o Vasco na rodada passada. O treinador também promoveu a entrada de Gilberto no lugar de Arias.
Assim, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.
Para a partida, o Bahia ainda está com os desfalques de Michel Araújo e Sanabria, que estão lesionados e só voltam ano que vem. Além deles, o garoto Ruan Pablo, que estava defendendo a Seleção Brasileira no Mundial sub-17, é outra opção a menos para o técnico Rogério Ceni mexer no ataque da equipe durante a partida.