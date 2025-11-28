Em finais decididas nos pênaltis, Bahia conquista o Baiano Sub-17 e Vitória leva o título no Sub-15

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:30
Em uma tarde de clássicos decisivos no Estádio de Pituaçu, Bahia e Vitória dividiram as taças estaduais de base nesta sexta-feira (28). O Tricolor ficou com o título do Campeonato Baiano Sub-17 após uma final dramática decidida nos pênaltis, enquanto o Rubro-Negro reagiu no Sub-15, devolveu a derrota do jogo de ida e levou a melhor também nas penalidades.
O Bahia entrou em campo com a vantagem construída no jogo de ida ao vencer por 3x1 no Barradão, mas encontrou um Vitória determinado a levar a decisão ao limite. Com gols de Igor Luan e Ruan Gabriel, o Leão venceu o duelo da volta por 2x0, igualou o placar agregado e levou o clássico para os pênaltis.
Nas cobranças, brilhou o goleiro Fábio, que defendeu duas batidas rubro-negras (Airton Douglas e Cleyton Macedo). Ricardo, Jonathan Marinho, Santana e Ryan Nascimento marcaram para o Bahia, que fechou a série em 4x2 e conquistou o bicampeonato baiano sub-17.
Escalações:
Bahia: Fábio; Jonathan, Leonardo, Alessandro, Santana; Keven, João Henrique, Emmanuel; Richarllyson, Lyan e Ryan Nascimento.
Vitória: Bernardo; Felipe Batalha, Kevin, Guilherme, Airton Douglas e Gilmax; Yhor Luan, Cleyton, Hiago; Ruan Gabriel e Wanderson.
Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21
Se o Bahia levou a melhor no Sub-17, o Vitória respondeu poucas horas depois. Derrotado no jogo de ida por 1x0, o Rubro-Negro entrou decidido a inverter a desvantagem e conseguiu ainda no tempo normal, com gol de Geovani Pedro, levando a decisão para os pênaltis.
Nas cobranças, o Leão foi absoluto: converteu quatro das cinco batidas e contou com três erros do Bahia (trave, chute para fora e defesa de Clóvis), fechando a vitória em 3x1 e garantindo o título estadual.
Escalações:
Bahia: Edson; Luis Felipe, João Franco, Leônidas, Victor Gabriel; Tarlysson, Caio, Daniel David; Pedro Thaylan, Natan e Davi Silva.
Vitória: Clóvis; Geovane, Sandro, João Manoel e Silas; Guilherme, Luis, Luiz; Erick, Pedro e Ruanderson.