Veja em qual canal vai passar Juventude x Bahia ao vivo

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:00

Juventude x Bahia
Juventude x Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Juventude e Bahia duelam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Juventude

O time gaúcho vem de derrota por 2x1 para o São Paulo, resultado que praticamente selou o rebaixamento do clube. O Juventude ocupa a 19ª posição com 33 pontos. Para o duelo, Thiago Carpini não terá Igor Formiga, suspenso após cartão vermelho, e Wilker Ángel, ainda no departamento médico. Lucas Fernandes é dúvida por lesão na coxa. Há expectativa pelos retornos de Gilberto, Rafael Bilú e Daniel Peixoto.

Veja como foi o último treino do Bahia antes do duelo contra o Juventude

Bahia

O Bahia voltou a vencer — 1x0 sobre o Vasco — e segue firme na luta por vaga direta na Libertadores 2026. O time de Rogério Ceni soma 56 pontos e ocupa o 6º lugar. O Esquadrão tem três baixas certas: Ramos Mingo (expulso contra o Vasco), além dos lesionados David Duarte, Mateo Sanabria e Michel Araújo. 

Prováveis escalações de Juventude x Bahia

 Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini. 

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. 

Ficha do Jogo

  • Jogo: Juventude x Bahia
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 36ª rodada
  • Data: Sexta-feira, 28 de novembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem 

  • Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
  • Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

