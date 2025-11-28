BRASILEIRÃO

Veja em qual canal vai passar Juventude x Bahia ao vivo

As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28/11), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:00

Juventude x Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Juventude e Bahia duelam nesta sexta-feira (28/11), às 19h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.



Onde assistir Juventude x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Juventude

O time gaúcho vem de derrota por 2x1 para o São Paulo, resultado que praticamente selou o rebaixamento do clube. O Juventude ocupa a 19ª posição com 33 pontos. Para o duelo, Thiago Carpini não terá Igor Formiga, suspenso após cartão vermelho, e Wilker Ángel, ainda no departamento médico. Lucas Fernandes é dúvida por lesão na coxa. Há expectativa pelos retornos de Gilberto, Rafael Bilú e Daniel Peixoto.

Veja como foi o último treino do Bahia antes do duelo contra o Juventude 1 de 10

Bahia

O Bahia voltou a vencer — 1x0 sobre o Vasco — e segue firme na luta por vaga direta na Libertadores 2026. O time de Rogério Ceni soma 56 pontos e ocupa o 6º lugar. O Esquadrão tem três baixas certas: Ramos Mingo (expulso contra o Vasco), além dos lesionados David Duarte, Mateo Sanabria e Michel Araújo.

Prováveis escalações de Juventude x Bahia

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do Jogo

Jogo: Juventude x Bahia

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 36ª rodada

Data: Sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul - RS

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem