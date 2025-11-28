Acesse sua conta
Conmebol define a cidade que vai receber final da Libertadores 2026

Entenda os bastidores da decisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 11:31

Taça da Copa Libertadores
Taça da Copa Libertadores Crédito: Divulgação/Libertadores

A Conmebol já bateu o martelo, nos bastidores, sobre o palco da final da Libertadores de 2026: Montevidéu, no Uruguai, deve receber a decisão - embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito. Segundo informação do Uol, a capital uruguaia foi a única a demonstrar interesse.

O plano principal da entidade é realizar o jogo no Estádio Centenário, o mesmo que recebeu a final de 2021, vencida pelo Palmeiras diante do Flamengo. A capacidade do estádio e a estrutura hoteleira da cidade pesaram na escolha.

A escolha por Montevidéu também marca uma espécie de “compensação”. A capital uruguaia havia sido a primeira candidata para sediar a final de 2025, mas acabou perdendo espaço quando Lima entrou na disputa - depois de Brasília - e ficou com a decisão do ano que vem.

Para a Sul-Americana de 2026, a sede também está definida internamente: Barranquilla, na Colômbia. O duelo deve ocorrer no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, casa do Junior e da seleção colombiana.

A Conmebol também tem planos para 2027. A ideia é oferecer nova oportunidade a Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, que originalmente receberia a final da Sul-Americana deste ano.

A final desse ano, entre Flamengo e Palmeiras, está marcado para sábado (29), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Lima. A partida definirá quem será o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores.

