Bahia garante vaga na Libertadores sem entrar em campo; entenda

Wendel de Novais
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 08:26
O Bahia assegurou sua classificação para a Copa Libertadores da América de 2026 antes mesmo de entrar em campo pela 36ª rodada do Brasileirão. A vaga foi carimbada na noite desta quinta-feira (27), após a goleada sofrida pelo São Paulo diante do Fluminense por 6 a 0, no Maracanã.
Com o resultado, o São Paulo, que está na sétima colocação, permanece com 48 pontos e tem apenas dois jogos restantes na competição. Assim, não pode mais alcançar o Esquadrão de Aço, que já somou 56 pontos após vencer o Vasco na última rodada do Brasileirão e ainda tem três jogos para fazer no campeonato.
Veja fotos do confronto entre Bahia e Vasco
Apesar da confirmação antecipada, a equipe baiana ainda tem motivos para brigar: o objetivo agora é alcançar uma vaga direta na fase de grupos. Para isso, precisa subir na tabela e terminar entre os cinco primeiros, superando o próprio Fluminense e o Botafogo, ambos com 58 pontos.
O Bahia volta a campo nesta sexta-feira (28), quando enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, às 19h.