BRASILEIRÃO

Bahia vence Vasco em jogo dramático e encosta na briga por vaga direta na Libertadores

Esquadrão de Aço superou clube carioca na Fonte Nova neste domingo (22)

Wendel de Novais

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 18:08

Bahia venceu o Vasco por 1 a 0 na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia voltou a vencer no Brasileirão depois de três rodadas diante do Vasco na tarde deste domingo (22), na Fonte Nova, em Salvador. O triunfo veio em um jogo dramático em que o Esquadrão de Aço, sem muita inspiração, sofreu com a força defensiva do Vasco e, no segundo tempo, ficou com um a mais depois de David ser expulso pelo Vasco, saiu na frente, viu Ramos Mingo ser expulso e foi pressionado até o final, mas conseguiu segurar a vantagem de 1 a 0 no placar.

O gol da partida foi marcado por Erick Pulga, cinco minutos depois de o Bahia ficar com um a mais dentro de campo, aos 27 minutos do segundo tempo. O vermelho e o gol deram 12 minutos de tranquilidade ao time baiano, que viu Ramos Mingo ser expulso com dois amarelos ao fazer cera para ser substituído aos 39 minutos. Ainda assim, o Bahia segurou o resultado, chegou aos 56 pontos e subiu para a sexta posição.

Na sequência do campeonato, o Bahia volta a campo na próxima sexta-feira (28), quando encara o Juventude, que briga contra o rebaixamento, no Estádio Alfredo Jaconi. O Esquadrão de Aço vai precisar mostrar força e vencer o retrospecto negativo que tem fora de casa para seguir na luta por vaga direta na Libertadores. No mesmo dia, o Vasco enfrenta o Internacional em São Januário.

Veja fotos do confronto entre Bahia e Vasco 1 de 9

O jogo

Mordido pela derrota dentro de casa para o Fortaleza, o Bahia entrou forte para que o Vasco não conseguisse o mesmo feito. Nos primeiros minutos de partida, foi o Esquadrão de Aço que ficou com a posse e obrigou os cariocas a manter uma postura mais defensiva. Apesar da posse, o time baiano pecava no terço final do campo, onde não conseguia acertar os passes decisivos para chegar ao gol.

Dentro desse cenário, a primeira chegada mais forte do Bahia aconteceu aos 10 minutos, quando a bola sobrou dentro da área para Jean Lucas depois de um bate-rebate. O meia, no entanto, bateu desajeitado e mandou a bola em cima da marcação. A chance foi resultado de uma pressão alta que o Tricolor emplacou no início do jogo, incomodando a saída de bola dos zagueiros do Vasco.

Depois de um período morno no jogo, com mais posse do Vasco por alguns minutos, o Bahia voltou a assustar com a qualidade de Éverton Ribeiro. Após boa trama pelo lado direito, o camisa 10 achou uma bela bola enfiada para Arias, que invadiu a área, mas teve o chute abafado pela zaga vascaína. A partir da chance com o lateral, o Bahia tentou estabelecer uma pressão, ocupando o campo de ataque.

A tentativa tricolor não teve muito efeito e o Vasco conseguiu esfriar o jogo, que, na maior parte do tempo, era morno e sem muitas chances de gol. O Bahia até conseguia superar a força de marcação do Vasco, mas esbarrava em uma jornada nada inspirada dos seus homens de frente no primeiro tempo. Pulga, que até a lesão era destaque, mostrou novamente falta de ritmo e erros técnicos incomuns.

Se o atacante que é esperança da torcida não estava bem, isso passou longe de ser a realidade de Acevedo, que controlou o meio de campo e evitava qualquer investida do Vasco com desarmes. Aos 30, após vencer dividida com Rayan, o uruguaio lançou bela bola para Ademir, que conseguiu alcançar já no campo de ataque, limpou para a perna esquerda e bateu forte para a defesa de Léo Jardim.

Além de Acevedo, era difícil notar algum jogador em uma partida inspirada. Por isso, nem a postura defensiva do Vasco possibilitou grandes oportunidades ao longo da primeira etapa, que foi marcada por muita disputa e poucos acertos. O jogo foi para o intervalo com o 0 a 0 no placar. Na volta para o segundo tempo, o Bahia retornou sem alterações na equipe, enquanto o Vasco colocou David para dar mais força aos contra-ataques.

Nos primeiros minutos, o jogo se manteve como estava: Bahia com a posse e Vasco postado na defesa. Do meio para trás, Acevedo seguia dominando e dificultando a vida dos meias e atacantes cariocas. Na frente, Éverton Ribeiro parecia carregar toda a criatividade dos tricolores nas costas, mas os companheiros de ataque não davam sequência, facilitando a vida dos defensores vascaínos na partida.

A partir dos 10 minutos, o Vasco passou a sair mais para o jogo e a partida começou a ficar movimentada. Enquanto os cariocas se lançavam mais à frente, os espaços e as chances surgiam dos dois lados. No entanto, seja para os donos da casa ou para os visitantes, as batalhas eram vencidas pelas defesas, que, bem postadas, eram dominantes diante de ataques mal definidos.

No contexto de jogo aberto, a partir dos 20 minutos, o Bahia passou a ter mais volume no ataque, acendendo a torcida e pressionando o Vasco. Aos 22 minutos, a situação positiva se abriu ainda mais para o Esquadrão de Aço quando David, atrasado, pegou o tornozelo de Kanu e foi expulso de maneira direta sem nem reclamar. Logo após a expulsão, Ceni tirou Éverton Ribeiro e Jean Lucas, promovendo as entradas de Tiago e Michel Araújo.

A superioridade numérica só demorou cinco minutos para fazer diferença. Em cobrança rápida e curta de escanteio, Ademir colocou a bola na cabeça de Erick Pulga, que entrou livre para cabecear para dentro do gol e se emocionar na comemoração após ter dificuldades no retorno da lesão. O vermelho e o gol tinham tudo para dar tranquilidade ao Bahia na sequência da partida. A situação, no entanto, só durou 12 minutos, quando Ramos Mingo foi expulso por cera.

O drama ficou ainda maior quando Michel Araújo ficou em campo sem conseguir correr depois uma dividida e fez o Bahia ficar em desvantagem em relação ao Vasco, que veio para cima. Ainda assim, o Esquadrão conseguiu se defender bem e preservar a vantagem até o final da partida, garantindo os três pontos.

Ficha técnica

Bahia 1 x 0 Vasco – 35ª rodada da Série A do Brasileirão

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Éverton Ribeiro (Michel Araújo) e Jean Lucas (Tiago); Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Vegetti) e Piton; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Barros (Tchê Tchê) e Matheus França (David); Nuno Moreira (Lucas Freitas), Andrés Gomez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

Estádio: Arena Fonte Nova.

Gol: Erick Pulga, aos 27 minutos do segundo tempo, para o Bahia.

Cartão amarelo: Ramos Mingo (duas vezes), pelo Bahia; Barros, Tchê Tchê e Rayan pelo Vasco.

Cartão vermelho: David, pelo Vasco; Ramos Mingo, pelo Bahia.

Público: 43.074

Renda: R$ 1,7 milhão

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO).