COPA LIMONTA

Bahia disputará torneio em Santa Catarina com participação de times estrangeiros

A competição sub-15 será disputada entre os dias 1º e 6 de dezembro

Alan Pinheiro

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:23

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

O Bahia será um dos times brasileiros que vai participar da quarta edição da Copa Limonta, torneio sub-15 disputado em Santa Catarina. Além do Esquadrão, Internacional, Athletico-PR, Coritiba, Avaí, Barra FC, Albion (Uruguai) e a Seleção Peruana. Neste ano, a competição será disputada entre os dias 1º e 6 de dezembro.

O Coritiba chega como atual campeão da Copa Limonta e tenta defender o título justamente no CT do Barra, sede de todos os jogos da competição. A competição oferecerá dois campeonatos paralelos. O primeiro é o tradicional, com os clubes se enfrentando na fase de grupos e avançando para as semifinais ouro e prata, conforme a classificação.