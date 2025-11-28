TRAJETÓRIA DE SUCESSO

Torneio em Salvador celebra 24 anos de associação de karatê; confira

Evento acontece neste domingo em Castelo Branco

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:45

Associação de Karatê Adilson Charles (ASKAC) completa 24 anos Crédito: Divulgação

O bairro de Castelo Branco, em Salvador, deve receber um grande movimento neste domingo (30) com a realização da XXIII Copa ASKAC Open de Karatê. O evento, programado para começar às 9h no Colégio Municipal Edam, deve reunir entre 500 e 600 participantes, incluindo atletas de diferentes idades, professores, familiares e moradores da região.

A competição chega num momento de comemoração para a Associação de Karatê Adilson Charles (ASKAC), que completou 24 anos de fundação em 21 de novembro. A data foi celebrada de forma marcante: a equipe que representou a entidade no Campeonato Brasileiro de Karatê, em Gravatá (PE), voltou para casa com 24 medalhas, sendo 18 de ouro, quatro de prata e duas de bronze. O desempenho é visto como reflexo do trabalho de formação esportiva e humana construído ao longo de mais de duas décadas.

Entre os nomes de destaque está o do sensei Adilson Charles, fundador da ASKAC. Ele conquistou mais três ouros no Brasileiro e alcançou uma marca histórica: 15 títulos individuais nacionais, reforçando sua posição entre os principais atletas de karatê do país e servindo de exemplo para novos competidores.

A boa fase da associação também se reflete no cenário estadual. Em 2025, a ASKAC garantiu o heptacampeonato baiano ao conquistar, pela sétima vez consecutiva, o título do Campeonato Baiano de Karatê - uma sequência considerada histórica e atribuída ao trabalho conjunto de atletas, professores, comissão técnica e às famílias que apoiam a rotina de treinos.

A edição de 2025 da Copa ASKAC Open integra as celebrações pelos 24 anos da entidade e reunirá competidores filiados à Federação Baiana de Integração de Estilos de Karatê (FBIEK), presidida pelo sensei Waldir Silva, além de convidados vindos de outras regiões da Bahia. A expectativa é de um grande encontro voltado à prática esportiva, convivência e integração comunitária.

Segundo o sensei Adilson, o evento busca reforçar o papel do karatê na formação de valores. Ele destaca que o objetivo principal é estimular “respeito, disciplina, autocontrole e superação” como pilares da modalidade. Para o mestre, o karatê ultrapassa a esfera física e funciona como instrumento de transformação pessoal, ajudando na construção de cidadãos “mais conscientes e comprometidos com a sociedade”.

Serviço

Evento: XXIII Copa ASKAC Open de Karatê

Data: Domingo, 30 de novembro de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Colégio Municipal Edam – 1º etapa do bairro Castelo branco - na Rua da Feirinha.

Público estimado: 500 a 600 pessoas (atletas, familiares, profissionais do esporte e comunidade)