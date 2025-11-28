Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torneio em Salvador celebra 24 anos de associação de karatê; confira

Evento acontece neste domingo em Castelo Branco

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16:45

Associação de Karatê Adilson Charles (ASKAC) completa 24 anos
Associação de Karatê Adilson Charles (ASKAC) completa 24 anos Crédito: Divulgação

O bairro de Castelo Branco, em Salvador, deve receber um grande movimento neste domingo (30) com a realização da XXIII Copa ASKAC Open de Karatê. O evento, programado para começar às 9h no Colégio Municipal Edam, deve reunir entre 500 e 600 participantes, incluindo atletas de diferentes idades, professores, familiares e moradores da região.

A competição chega num momento de comemoração para a Associação de Karatê Adilson Charles (ASKAC), que completou 24 anos de fundação em 21 de novembro. A data foi celebrada de forma marcante: a equipe que representou a entidade no Campeonato Brasileiro de Karatê, em Gravatá (PE), voltou para casa com 24 medalhas, sendo 18 de ouro, quatro de prata e duas de bronze. O desempenho é visto como reflexo do trabalho de formação esportiva e humana construído ao longo de mais de duas décadas.

Entre os nomes de destaque está o do sensei Adilson Charles, fundador da ASKAC. Ele conquistou mais três ouros no Brasileiro e alcançou uma marca histórica: 15 títulos individuais nacionais, reforçando sua posição entre os principais atletas de karatê do país e servindo de exemplo para novos competidores.

A boa fase da associação também se reflete no cenário estadual. Em 2025, a ASKAC garantiu o heptacampeonato baiano ao conquistar, pela sétima vez consecutiva, o título do Campeonato Baiano de Karatê - uma sequência considerada histórica e atribuída ao trabalho conjunto de atletas, professores, comissão técnica e às famílias que apoiam a rotina de treinos.

A edição de 2025 da Copa ASKAC Open integra as celebrações pelos 24 anos da entidade e reunirá competidores filiados à Federação Baiana de Integração de Estilos de Karatê (FBIEK), presidida pelo sensei Waldir Silva, além de convidados vindos de outras regiões da Bahia. A expectativa é de um grande encontro voltado à prática esportiva, convivência e integração comunitária.

Segundo o sensei Adilson, o evento busca reforçar o papel do karatê na formação de valores. Ele destaca que o objetivo principal é estimular “respeito, disciplina, autocontrole e superação” como pilares da modalidade. Para o mestre, o karatê ultrapassa a esfera física e funciona como instrumento de transformação pessoal, ajudando na construção de cidadãos “mais conscientes e comprometidos com a sociedade”.

Serviço

Evento: XXIII Copa ASKAC Open de Karatê

Data: Domingo, 30 de novembro de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Colégio Municipal Edam – 1º etapa do bairro Castelo branco - na Rua da Feirinha.

Público estimado: 500 a 600 pessoas (atletas, familiares, profissionais do esporte e comunidade)

Realização: ASKAC – Associação de Karatê Adilson Charles

Mais recentes

Imagem - Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol

Por determinação do STJD, Vitória perde atacante para enfrentar o Mirassol
Imagem - Fundação em homenagem a Márcio Freire, lenda baiana do surf mundial, será lançada em Salvador

Fundação em homenagem a Márcio Freire, lenda baiana do surf mundial, será lançada em Salvador
Imagem - Conheça a trajetória do técnico nordestino que atravessou fronteiras e hoje brilha nos EUA

Conheça a trajetória do técnico nordestino que atravessou fronteiras e hoje brilha nos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade
01

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
02

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista

Imagem - Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)
03

Dia de virada! Áries, Touro, Gêmeos e Capricórnio recebem uma onda poderosa de sorte e clareza nesta sexta (28 de novembro)

Imagem - Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente
04

Ivete faz primeira aparição após término com Daniel Cady, é ovacionada por fãs e recebe presente