Com Barradão lotado, Vitória supera Mirassol e volta a sair da zona de rebaixamento

Lucas Halter e Matheuzinho foram os responsáveis por marcar os gols que recolocou o clube novamente fora do Z-4

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 18:00

Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Na briga contra a zona de rebaixamento, a capacidade de lidar com a pressão de uma possível queda é, por vezes, mais importante que o próprio desempenho dentro de campo. Após o Santos vencer o Sport, o Vitória entrou em campo dentro do Z-4. Na tarde deste sábado (29), o Leão  recebeu o Mirassol no Barradão e mandou os secadores "chorarem no pé do caboclo" após superar o time paulista por 2x0. Lucas Halter e Matheuzinho foram os responsáveis por marcar os gols que recolocou o clube novamente fora do Z-4.

Antes da bola rolar, as escalações titulares anteciparam a dinâmica vista no confronto. Com as voltas de Willian Oliveira e Renato Kayzer ao time titular, o Leão continuou com uma trinca de zagueiros e com o esquema que surtiu efeito com o técnico Jair Ventura. Do outro lado, Rafael Guanaes colocou três homens de velocidade à frente.

Com o resultado, o Leão chega aos 42 pontos e agora ocupa a 15ª posição na tabela de classificação. Agora, os rubro-negros enfrentam o Red Bull Bragantino na próxima quarta-feira (3), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h no gramado do estádio Cícero de Souza Marques.

Vitória x Mirassol, pela 36ª rodada da Série A

Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória enfrentou o Mirassol, pela 36ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória

O JOGO

Quando o apito inicial soou, a torcida incendiou das arquibancadas em apoio ao time. Qualquer resquício de nervosismo foi afastado pela empolgação em acompanhar novamente o time do coração. Nos primeiros minutos, no entanto, os rubro-negros presentes no Barradão viram um Leão incomodar o Mirassol, principalmente pelo lado direito.

Mesmo com um ataque mais móvel, os paulistas pouco pressionaram a saída de bola rubro-negra. A intenção com os três pontas em campo era aproveitar os contra-ataques com a velocidade desses jogadores, o que foi aproveitado pelo Mirassol quando o Vitória errava no campo de ataque. Nos momentos em que o Leão Caipira conseguia chegar, as investidas tiravam suspiros dos torcedores da casa.

Se o equilíbrio reinava e o jogo estava indefinido, a diferença pesou para o time que aproveitou a bola parada. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Erick pegou a sobra do escanteio, olhou para a área e cruzou para achar um Lucas Halter entrando como "elemento surpresa" para cabecear em direção ao gol. O goleiro Walter até tentou impedir o gol, mas o capitão do Vitória ficou com a sobra e finalizou novamente, agora para balançar as redes.

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Corinthians 0x0 Vitória - 11ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol 1x1 Vitória - 17ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x0 Bragantino - 15ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada  por victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Santos 0x1 Vitória - 29ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Corinthians - 30ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória

Quando os times voltaram do intervalo, não demorou muito para entender a mudança de panorama no confronto. À frente do placar, o Vitória recuou as linhas e deixou de pressionar na saída de bola dos visitantes, que ficaram com mais campo para construir jogadas. Apesar de ficarem mais confortáveis, a atitude do Leão da Barra de se compactar permitiu que os rubro-negros tivessem mais oportunidades de contra-ataques.

Com as duas equipes conseguindo atacar, cada finalização era uma nova preocupação, seja para os donos da casa ou para o time visitante, que sofria com descidas perigosas dos baianos. A falta de capricho no último toque foi o que impedia o Leão da Barra de aumentar a vantagem no placar. As chances eram desperdiçadas e o Mirassol ia crescendo no confronto, forçando o goleiro do Vitória a trabalhar.

Aguentando o ímpeto ofensivo, uma saída para o ataque gerou a principal chance do Vitória no segundo tempo. Em um contra-ataque, Ramon teve o calcanhar pisado dentro da área. Na revisão do vídeo, o pênalti foi marcado e deixou Matheuzinho de cara com o goleiro Walter. O camisa 10 partiu para a cobrança e bateu sem chances para o adversário, que ficou parado no meio do gol. Desse momento até o final, o Leão se fechou todo. Quando os três pontos foram confirmados, o alívio reinou e a torcida do Vitória gastou todo o fôlego que ainda tinha para comemorar.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 0 Mirassol – 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vitória: Thiago Couto; Edu (Zé Marcos), Lucas Halter e Camutanga; Raúl Cáceres, Willian Oliveira (Dudu), Baralhas e Ramon; Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho), Erick (Lucas Braga) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon; João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo (Felipe Jonatan); José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo (Chico da Costa) e Alesson (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Barradão, em Salvador;

Gols: Lucas Halter, aos 24 minutos do primeiro tempo; Matheuzinho, aos 44 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Willian Oliveira (Vitória); José Aldo, Luiz Otávio (Mirassol);

Público pagante: 30.591 torcedores;

Renda: R$ 678.873,00;

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

