TAPETE PRONTO

Arena Fonte Nova conclui instalação de novo gramado após críticas; veja fotos

Primeiro jogo com o novo gramado será no dia 19 de outubro, quando o Bahia recebe o Grêmio

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 18:49

Arena Fonte Nova Crédito: San Júnior / EC Bahia

A Arena Fonte Nova finalizou, neste sábado (11), a troca completa do gramado, que agora está pronto para a sequência da temporada do Bahia em 2025. A substituição foi iniciada na última segunda-feira (6) e concluída após seis dias de operação inédita, aproveitando a pausa no calendário por conta da Data Fifa.

De acordo com a Greenleaf, empresa responsável pelo serviço, o campo estará em plenas condições para o próximo jogo do Tricolor como mandante, no dia 19 de outubro, às 20h30, contra o Grêmio, pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes disso, o Bahia enfrenta o Vitória na quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, em clássico válido pela 28ª rodada.

Veja imagens do novo gramado da Arena Fonte Nova 1 de 7

O novo gramado da Casa de Apostas Arena Fonte Nova é do tipo Bermuda Celebration, o mesmo utilizado desde 2013 e presente em alguns dos principais estádios do país. A troca foi realizada após uma série de críticas às condições do campo nas partidas contra Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Os problemas ganharam repercussão nacional depois do confronto diante do Palmeiras, em 28 de setembro. Na ocasião, o técnico Abel Ferreira e o goleiro Weverton reclamaram do estado da grama, e o árbitro Anderson Daronco registrou na súmula que o campo apresentava coloração diferente e uso de tinta verde para disfarçar imperfeições.

Até mesmo Rogério Ceni admitiu que o gramado não estava nas melhores condições, embora tenha rebatido as declarações do português, afirmando que “quem joga em campo sintético não pode reclamar de campo natural”. A discussão ainda teve desdobramentos fora das quatro linhas, com o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, entrando na confusão.