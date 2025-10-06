VEM TAPETE AÍ?

Alvo de críticas, gramado da Fonte Nova começa a ser trocado

Serão instalados, ao todo, 586 rolos de grama, cobrindo aproximadamente 9 mil m²

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:59

Alvo de críticas, gramado da Fonte Nova será trocado Crédito: Divulgação

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova iniciou nesta segunda-feira (6) a troca completa do seu gramado. Serão instalados, ao todo, 586 rolos de grama, cobrindo aproximadamente 9 mil m². Para a logística de transporte da grama, serão utilizadas 20 carretas de grama e quatro caminhões Truck. De acordo com comunicado divulgado pela Arena, esta possibilidade estava sendo estudada, juntamente com a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do gramado, devido às recentes alterações na coloração do campo.

Com base no planejamento de manutenção, a troca vai ser realizada para aproveitar a janela entre os jogos e tem como objetivo manter o gramado dentro do padrão de qualidade em todos os aspectos. Após a instalação, o gramado será compactado com rolos específicos para garantir o contato ideal das raízes com a base do campo. Em seguida, será cortado e marcado. A previsão de término da instalação é até 12 de outubro.

A grama utilizada será a do tipo Bermuda Celebration, utilizada na Arena desde 2013 e presente nos principais estádios do Brasil. O fornecimento será pela empresa Itograss, pioneira no mercado de grama no país, com 40 fazendas que atendem diversas regiões brasileiras. A operação terá participação das equipes da Arena Fonte Nova, da Greenleaf e da Itograss.

O processo contará com o uso de tecnologias inovadoras: o Fraze Mower, equipamento de remoção de gramados, projetado especialmente para campos esportivos, e o sistema Ready to Play (RTP), que envolve uma produção diferenciada da grama e uma logística de instalação rápida, permitindo que o campo esteja pronto para uso em poucos dias.

“A Arena Fonte Nova é o primeiro estádio do Norte e Nordeste a utilizar o equipamento Fraze Mower na troca do gramado. A combinação dessas inovações garante alta qualidade, segurança e rapidez, fatores essenciais para estádios de futebol que buscam a excelência, com o mínimo de interrupção em seus calendários de eventos e jogos,” reforça Alexandre Vieira, engenheiro agrônomo e sócio-diretor da Greenleaf.

A operação será dividida em três etapas principais: remoção, preparo da base e instalação. Na primeira fase, será realizada a remoção do gramado existente com o uso do equipamento Fraze Mower, que funciona como uma lâmina de corte que remove folhas, raízes, estolões e rizomas de forma precisa, rápida e que prepara a base do solo para receber o novo gramado.

Depois será feito o preparo dessa base, que consiste no revolvimento do solo para desfazer a compactação e garantir o sistema de drenagem ideal. Por fim, será feita a instalação do gramado com o conceito Ready do Play (RTP), tecnologia de instalação de gramados em rolos especiais, que já vêm maduros e com raízes desenvolvidas. Nesse sistema, a grama RTP é colhida em rolos extra-grandes, o que reduz drasticamente o número de emendas no campo. Os rolos são transportados em caminhões especiais para preservar a qualidade.