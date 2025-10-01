NA BRONCA

Palmeiras formaliza queixa à CBF por condições do gramado da Fonte Nova

Clube paulista reclama após derrota para o Bahia e cita riscos de lesões em campo considerado impróprio até pelo árbitro

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 18:51

O Palmeiras protocolou uma reclamação oficial junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra as condições do gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador. O estádio foi palco da derrota alviverde por 1x0 diante do Bahia, no último domingo (28), e o gramado chamou atenção por estar acinzentado.



A insatisfação do clube paulista aumentou após perder dois jogadores ainda no primeiro tempo da partida: Lucas Evangelista, que teve lesão confirmada, e Piquerez, substituído por dores, mas sem problemas graves. Além disso, na súmula da partida, o árbitro Anderson Daronco também registrou que o campo “não apresentava boas condições para a prática do futebol”.

Gramado da Fonte Nova para o jogo de hoje.



As críticas se intensificaram com a fala do técnico Abel Ferreira. O técnico português classificou como inadmissível que um torneio de alto nível aceite partidas em campos nessas condições. Segundo ele, a irregularidade do gramado favorece lesões e compromete a qualidade do espetáculo.

“Estamos falando de futebol profissional. É impossível criar jogadas em um gramado assim. O pé prende, o campo é pintado, não consigo entender. As lesões vêm disso. Foi um jogo equilibrado, decidido em um lance individual, mas em condições de rachão”, reclamou Abel.

Do outro lado, Rogério Ceni saiu em defesa da arena e rebateu o colega de profissão. Para o treinador do Bahia, o gramado teria prejudicado mais a equipe da casa, que valoriza a posse de bola, do que o Palmeiras, cujo estilo, segundo ele, aposta em ligações diretas:

“Realmente a cor do gramado não estava boa. Mas, se for analisar, o Palmeiras depende muito menos do campo, já que joga com lançamentos longos. Nós, que saímos desde trás trocando passes, fomos mais afetados. Gostaríamos que o gramado estivesse em melhores condições, mas atrapalhou principalmente a nós”, disse Ceni.

A discussão ganhou novo capítulo com a manifestação de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. Ele considerou a fala de Ceni eticamente questionável e reforçou que a crítica do Verdão busca o bem do esporte, e não justificar o resultado negativo.