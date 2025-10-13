BAHIA

Everton Ribeiro fala sobre descoberta de câncer e cirurgia na tireoide: 'Fui pro quarto e chorei sozinho'

Atleta jogou até a véspera do procedimento e agora se recupera ao lado da família

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 08:53

Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos Crédito: Reprodução

O meia Everton Ribeiro, do Bahia, que revelou no início de setembro ter sido diagnosticado com câncer na tireoide, concedeu neste domingo (12) sua primeira entrevista após a cirurgia. Ao Fantástico, da TV Globo, o jogador contou como recebeu a notícia e relatou o impacto emocional do diagnóstico.

“Foi assustador. No começo eu nem falava essa palavra, câncer. Pra mim é muito forte”, relatou. “Fui pro quarto e chorei sozinho.”

A descoberta aconteceu durante exames de rotina realizados quando o elenco se reapresentou após as férias. Sem apresentar sintomas, o atleta só soube da doença graças ao acompanhamento médico do clube. Ultrassonografia e punção confirmaram o diagnóstico.

Mesmo abalado, Everton decidiu viajar com a equipe para a final da Copa do Nordeste, mesmo após receber o resultado. “Eu não queria ir, queria chorar onde tinha que chorar. Mas fui. E minha esposa foi cuidando de tudo”, contou, em referência à companheira Marilia, com quem está há quase duas décadas.

A cirurgia foi feita na última segunda-feira (6), e o jogador se recupera no Rio de Janeiro, ao lado da família. Ele deve ficar afastado por pelo menos duas semanas, até nova avaliação médica. Como parte do tratamento, passará a tomar hormônio da tireoide em comprimidos permanentemente. “Agora tenho uma nova tireoide, que é em comprimido. Vai ser para sempre.”