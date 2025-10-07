Bahia alertou Éverton Ribeiro após exames e ajudou a identificar câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:31
A esposa de Éverton Ribeiro, Marilia Nery, explicou nas redes sociais como o diagnóstico de câncer na tireoide do meia do Bahia foi detectado. Segundo ela, foi o Departamento Médico do clube quem percebeu alterações nos exames e comunicou o jogador, valorizando o trabalho da equipe que acompanhou o atleta desde o início.
“Amores, apenas explicando uma informação que tenho visto ser veiculada: não foi o @evertonri quem informou ao Bahia seu diagnóstico. Quem percebeu a alteração nos exames foi o próprio departamento médico do clube. Acho importante valorizar o trabalho maravilhoso deles”, escreveu Marilia nesta terça (7).
O esclarecimento traz mais detalhes sobre a situação de Éverton Ribeiro, que já passou por cirurgia bem-sucedida e segue em recuperação. O afastamento do jogador deve durar entre 20 e 25 dias, período em que ele não poderá participar das atividades do Bahia, incluindo o clássico Ba-Vi, marcado para quinta-feira, 16. Ele está com a família e vai aguardar liberação médica para o retorno.
Éverton, de 36 anos, anunciou ontem que foi diagnosticado com câncer na tireoide há um mês e que fez uma cirurgia. "Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", escreveu. A publicação foi compartilhada no perfil do clube. "Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", completou.