DIAGNÓSTICO

Bahia alertou Éverton Ribeiro após exames e ajudou a identificar câncer

Jogador se recupera após passar por cirurgia

Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 11:31

Everton Ribeiro chegando ao aeroporto de Salvador Crédito: Marina Silva I CORREIO*

A esposa de Éverton Ribeiro, Marilia Nery, explicou nas redes sociais como o diagnóstico de câncer na tireoide do meia do Bahia foi detectado. Segundo ela, foi o Departamento Médico do clube quem percebeu alterações nos exames e comunicou o jogador, valorizando o trabalho da equipe que acompanhou o atleta desde o início.

“Amores, apenas explicando uma informação que tenho visto ser veiculada: não foi o @evertonri quem informou ao Bahia seu diagnóstico. Quem percebeu a alteração nos exames foi o próprio departamento médico do clube. Acho importante valorizar o trabalho maravilhoso deles”, escreveu Marilia nesta terça (7).

Veja fotos da família de Everton Ribeiro 1 de 15

O esclarecimento traz mais detalhes sobre a situação de Éverton Ribeiro, que já passou por cirurgia bem-sucedida e segue em recuperação. O afastamento do jogador deve durar entre 20 e 25 dias, período em que ele não poderá participar das atividades do Bahia, incluindo o clássico Ba-Vi, marcado para quinta-feira, 16. Ele está com a família e vai aguardar liberação médica para o retorno.