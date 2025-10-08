Acesse sua conta
Everton Ribeiro agradece apoio após cirurgia de retirada de câncer: 'Já já estaremos de volta'

Capitão do Bahia agradeceu à equipe médica, familiares, amigos e torcedores em vídeo publicado nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 22:47

Everton Ribeiro
Everton Ribeiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

O jogador Everton Ribeiro publicou mais um vídeo em suas redes sociais após a realização de um procedimento cirúrgico para remoção de um câncer na tireoide. Nesta quarta-feira (8), o capitão do Esporte Clube Bahia agradeceu o acompanhamento médico e afirmou que não serão necessários outros tratamentos complementares além da cirurgia.

"A cirurgia foi um sucesso, foi feita a retirada total da tireoide. Graças a Deus, ontem recebemos uma notícia ótima: descobrimos que não teremos que fazer nenhum tratamento adicional", comunicou o meio-campista do Tricolor.

Everton Ribeiro pelo Bahia

No comunicado, Everton contou que a doença foi descoberta após exames de sangue de rotina detectarem irregularidades. Segundo o atleta, o Departamento Médico do clube foi fundamental para o direcionamento correto do caso até a realização da cirurgia.

"Quero agradecer [também] aos meus amigos, aos fãs, aos milhares de torcedores que me mandaram orações e mensagens. À minha família, que esteve comigo o tempo todo — apreensivos, mas ao meu lado", expressou. "Muito obrigado a todos. Conto com a torcida, as orações e com a energia boa de todo mundo que tem olhado por mim e por minha família. Estamos juntos sempre. Já já estaremos de volta", completou.

Na segunda-feira (6), Everton anunciou, por meio de uma publicação nas redes sociais, que foi diagnosticado com câncer há cerca de um mês e passou pela cirurgia nesta segunda.

"Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença", escreveu na publicação.

