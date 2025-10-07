RECUPERAÇÃO

Após operar câncer, Éverton Ribeiro aguarda liberação médica para voltar ao Bahia

Durante data Fifa, jogador ficará com a família

Carol Neves

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:19

O jogador Everton Ribeiro, capitão do Bahia, deve ficar fora dos campos por tempo indeterminado. Na segunda (7), ele passou uma cirurgia como parte do tratamento para um câncer na tireoide, e ainda não há previsão de retorno do atleta.

Segundo publicação feita pelo atleta, ele recebeu o diagnóstico há cerca de um mês. A recuperação para pacientes que passam por esse tipo de cirurgia costumam durar um mês no mínimo. Segundo O Globo, o Bahia presta toda assistência ao atleta e não vai acelerar o retorno, esperando que ele tenha liberação médica para voltar. Everton vai ficar com a família durante a data Fifa, quando os clubes não têm jogos. O Bahia volta a campo no dia 16, em clássico contra o Vitória, pelo Brasileirão.

Desde que teve o diagnóstico, Everton seguiu com suas atividades normalmente pelo clube. Ele disputou oito partidas pelo Bahia no período, incluindo a final da Copa do Nordeste, quando o tricolor baiano se sagrou campeão em cima do Confiança.

Everton divulgou sua situação de saúde em uma publicação nas redes sociais ontem. "Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide", escreveu. "Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença. Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos", finalizou.

O que é câncer de tireoide?

O câncer de tireoide acontece quando há crescimento anômalo e maligno das células da glândula tireoide. “O que diferencia um câncer de um nódulo benigno é o potencial de invasão e metástase — ou seja, um nódulo benigno pode existir sem provocar problema, enquanto o tumor maligno tem capacidade de invasão”, explica Dr. Roberto Santos, da clínica AMO e do Hospital da Bahia.

Tipos mais comuns e prognóstico

A grande maioria dos casos é formada pelos carcinomas papilíferos, que correspondem a mais de 80% das ocorrências e têm excelente prognóstico, na avaliação do médico. O carcinoma folicular responde por cerca de 10–15% dos casos e também costuma ter bom desfecho.

Já o carcinoma medular e o anaplásico são menos comuns e mais agressivos, exigindo tratamentos mais intensos e apresentando prognóstico mais reservado.

“Na maioria esmagadora dos casos — papilífero e folicular — o paciente trata e fica curado; não é uma doença que costuma matar quando bem tratada”, diz Dr. Roberto Santos.

Por que Everton conseguiu jogar normalmente até a cirurgia?

Dr. Roberto reforça que, especialmente em estágios iniciais, o nódulo pode ser assintomático e não limitar o desempenho físico. “O nódulo da tireoide muitas vezes não cria nenhum tipo de limitação; é natural que ele tenha atuado até a véspera da cirurgia”, afirma. Além disso, o fato de Everton ser um atleta de alta performance contribui para uma recuperação mais rápida em comparação a um paciente não atleta.

Tempo de recuperação e previsão de retorno ao campo

O retorno às atividades físicas intensas costuma ser orientado a partir de aproximadamente 30 dias após a cirurgia, dependendo do porte do procedimento e de eventuais intercorrências (remoção de linfonodos, esvaziamento cervical, complicações com nervos, etc.).

“Se foi uma cirurgia maior ou houve necessidade de esvaziamento cervical, o retorno pode demorar mais; se foi uma tireoidectomia parcial, às vezes é mais rápido”, explica o médico.