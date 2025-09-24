20 ANOS DE PARCERIA

Ginasta Rebeca Andrade emociona técnico com presente de luxo de R$ 290 mil

Ginasta surpreende o treinador Chico com gesto de gratidão após quase 20 anos de parceria dentro e fora dos ginásios

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 17:58

A bicampeã olímpica Rebeca Andrade protagonizou um dos momentos mais emocionantes fora dos ginásios nesta quarta-feira (24). A ginasta surpreendeu o técnico Francisco Porath Neto, o “Chico”, com um presente que deixou todo mundo de boca aberta: um Volvo EX-30 zero quilômetro, avaliado em cerca de R$ 290 mil.

O registro da surpresa foi publicado pela própria atleta nas redes sociais. Antes de entregar as chaves, Rebeca brincou dizendo que o treinador “não tinha nem ideia” do que estava por vir. Ao receber o carro, Chico não conteve a emoção.

A relação entre os dois vai muito além da rotina de treinos. Desde 2006, quando a atleta deixou Guarulhos para viver em Curitiba e seguir no alto rendimento, Chico esteve ao lado dela como técnico e, muitas vezes, como família. Nos bastidores do Pan de Santiago, em 2023, ele chegou a afirmar que se sente como um pai acompanhando a trajetória de Rebeca.

A cumplicidade ficou evidente mais uma vez no presente inusitado. Na legenda, a ginasta resumiu o gesto de gratidão: “Assim como você vibra por mim, eu vibro por você. Sempre que eu puder fazer algo para te ver feliz, eu farei”.