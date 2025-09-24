REALITY

Choque, fuga e surpresa: veja quem casou e tudo que rolou no altar do Casamento às Cegas 50+

Veja tudo o que rolou na 5ª temporada do reality da Netflix

Alerta de spoiler! Os episódios finais de Casamento às Cegas Brasil: Nunca É Tarde já estão disponíveis na Netflix e revelaram quem disse “sim”, quem desistiu no altar e até quem preferiu fugir antes da hora.

A quinta temporada inovou ao reunir apenas participantes com mais de 50 anos e mostrou que nunca é tarde para amar, nem para viver momentos de pura emoção diante das câmeras. Teve reviravolta, lágrimas, desentendimentos e até fuga digna de novela mexicana.

Lucielma e Mário Roberto: fuga inesperada

O casal parecia estar pronto para o grande dia, mas Lucielma tomou uma decisão chocante: simplesmente não apareceu no casamento. Segundo ela, a postura fria do noivo já indicava que ouviria um “não” no altar, então decidiu se poupar da cena. Acompanhada da amiga Ustinelli, disparou: “Pronta para fugir comigo?”.

Mário, por sua vez, confirmou que sua resposta também seria negativa, mas se mostrou bastante magoado e constrangido com a atitude da alagoana, jogando a carta deixada por ela no lixo, sem ler.

Nívia e Ricardo: votos, romance e negações

Com conexão forte desde as cabines, Nívia e Ricardo viveram bons momentos, mas também colecionaram discussões estranhas. No altar, ela até chegou radiante, mas acabou dizendo “não”. Ele manteve o tom elegante, leu seus votos e também respondeu negativamente. O clima, no entanto, ficou longe do rancor: rolou abraço, beijo e até brinde ao amor.

Aidê e Edmilson: amor na maturidade

Entre conversas divertidas e algumas crises sobre celular e academia, o casal mais descontraído da temporada terminou com final feliz. No altar, os dois disseram “sim” com direito a muitos sorrisos, declarações apaixonadas e comemoração empolgada dos convidados. Ele chegou a fazer uma espécie de 'rap' durante os votos e fez todo mundo que estava na cerimônia interagir na hora da troca de alianças.