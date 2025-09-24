Acesse sua conta
Filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile passa por cirurgia de emergência para retirada de tumor no cérebro

Diagnóstico de Yhudi, de 14 anos, ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 14:21

Yhudy com os pais, Wesley Safadão e Mileide Mihaile
Yhudy com os pais, Wesley Safadão e Mileide Mihaile Crédito: Reprodução

Filho mais velho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, Yhudy precisou passar por uma cirurgia de emergência após descobrir um tumor no cérebro. O jovem de 14 anos recebeu o diagnóstico após se queixar de fortes dores de cabeça. De acordo com comunicado emitido pelas assessorias do pais para a imprensa, o garoto teve alta na última segunda-feira (22) e passa bem.

"Informamos que, na sexta-feira (19), Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência, realizada com êxito, em São Paulo, após a descoberta repentina de um tumor. O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça apresentadas nos últimos dias", diz a nota.

"Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia", continua o comunicado.

Os pais de Yhudy passaram os últimos dias afastados das redes sociais, focados na saúde do filho. Wesley e Mileide tiveram um relacionamento até 2012. O cantor também é pai de Ysis, de 9 anos, e Dom, de 6, com a influenciadora Thyane Dantas, de 33 anos, com quem é casado desde 2016.

"Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22), e já se encontra em casa recebendo os cuidados necessários. As famílias agradecem a preocupação e o carinho que têm recebido neste momento delicado e reforça que Yhudy está bem. Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina", finaliza a nota.

