Cauã Reymond decide se afastar das novelas após Vale Tudo: 'Estou cansado'

Ator também comentou sobre o mistério da morte de Odete Roitman: 'Talvez eu seja um dos suspeitos'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:28

Cauã Reymond interpreta César Ribeiro em Vale Tudo
Cauã Reymond interpreta César Ribeiro em Vale Tudo Crédito: Divulgação/TV Globo

Cauã Reymond pretende dar um tempo das novelas quando "Vale Tudo" chegar ao fim. Após finalizar as gravações da trama das 21h da Globo, o ator ainda irá emendar a série "Último Lance", da Globoplay. Mas, depois, quer tirar um período para descansar antes de pensar em mais um novo trabalho.

"Eu estou cansado. Vou fazer a série e depois vou dar um tempo. Mas daqui a pouco penso melhor. Estou muito feliz", disse o artista, em breve entrevista ao portal LeoDias nos bastidores da gravação da reta final de "Vale Tudo".

Vale Tudo: possíveis assassinos de Odete Roitman

César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo
Marco Aurélio vai levar um tiro e desconfiará que Odete estará por trás do atentado por Reprodução
Solange (Alice Wegmann) tem péssima relação com Odete por Reprodução
Leonardo (Guilherme Magon) é um dos mais cotados para matar Odete, já que a ricaça renegou o filho durante anos por Reprodução
Na trama original, Leila é quem mata Odete por engano por Reprodução/TV Globo
Celina foi usada diversas vezes por Odete por Reprodução
Heleninha Roitman pode matar a mãe após a ricaça ter feito a filha acreditar que matou o irmão gêmeo, Leonardo por Reprodução/Globo
César se casou com Odete e pode matar a ricaça para tentar ficar com a herança por Reprodução / Globo

O papo aconteceu em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O hotel será o local do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), uma das principais tramas do folhetim. Cauã, que dá vida a César, amante da ricaça, na novela, também falou sobre o mistério que deve se iniciar em breve.

"Nós temos uns sete suspeitos. E talvez eu seja um deles", comentou, fazendo suspense. "Mas eu estou gostando muito de trabalhar com a Débora [Bloch, intérprete da vilã], então não queria matá-la […] Eu não posso falar nada da novela. É um segredo guardado a sete chaves, nem a gente sabe. E isso é muito bom, porque o público assiste, se diverte e se entretém", completou.

Em seguida, ele iniciará os trabalhos de "Último Lance", série que criou e que vai protagonizar no Globoplay. As gravações estão previstas para acontecer no Rio de Janeiro, entre novembro e janeiro. "Interpreto um ex-jogador de futebol que virá agente porque não quer que aconteça com outros atletas o que aconteceu com ele", adiantou.

