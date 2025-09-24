EXAUSTÃO

Cauã Reymond decide se afastar das novelas após Vale Tudo: 'Estou cansado'

Ator também comentou sobre o mistério da morte de Odete Roitman: 'Talvez eu seja um dos suspeitos'

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:28

Cauã Reymond interpreta César Ribeiro em Vale Tudo Crédito: Divulgação/TV Globo

Cauã Reymond pretende dar um tempo das novelas quando "Vale Tudo" chegar ao fim. Após finalizar as gravações da trama das 21h da Globo, o ator ainda irá emendar a série "Último Lance", da Globoplay. Mas, depois, quer tirar um período para descansar antes de pensar em mais um novo trabalho.

"Eu estou cansado. Vou fazer a série e depois vou dar um tempo. Mas daqui a pouco penso melhor. Estou muito feliz", disse o artista, em breve entrevista ao portal LeoDias nos bastidores da gravação da reta final de "Vale Tudo".

O papo aconteceu em frente ao Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O hotel será o local do assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch), uma das principais tramas do folhetim. Cauã, que dá vida a César, amante da ricaça, na novela, também falou sobre o mistério que deve se iniciar em breve.

"Nós temos uns sete suspeitos. E talvez eu seja um deles", comentou, fazendo suspense. "Mas eu estou gostando muito de trabalhar com a Débora [Bloch, intérprete da vilã], então não queria matá-la […] Eu não posso falar nada da novela. É um segredo guardado a sete chaves, nem a gente sabe. E isso é muito bom, porque o público assiste, se diverte e se entretém", completou.

Em seguida, ele iniciará os trabalhos de "Último Lance", série que criou e que vai protagonizar no Globoplay. As gravações estão previstas para acontecer no Rio de Janeiro, entre novembro e janeiro. "Interpreto um ex-jogador de futebol que virá agente porque não quer que aconteça com outros atletas o que aconteceu com ele", adiantou.