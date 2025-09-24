Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Funcionários de restaurante impediram socorro a ator que morreu aos 35 anos

Viúvo de Mike Heslin afirma em processo que negligência atrapalhou tentativa de reanimação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:27

Mike Heslin
Mike Heslin Crédito: Reprodução/Instagram

Novos detalhes sobre a morte do ator Mike Heslin (1988–2024) vieram à tona em um processo aberto por seu viúvo, o produtor musical Scotty Dynamo. Em ação movida no último dia 18, ele alega que a tragédia poderia ter sido evitada e aponta funcionários do restaurante Javier's, no Aria Hotel em Las Vegas, como responsáveis por falhas graves durante o incidente.

Heslin morreu em julho de 2024, aos 35 anos, durante uma viagem para celebrar seu aniversário em Las Vegas. Segundo Dynamo, os empregados do estabelecimento não apenas deixaram de agir diante dos sinais de parada cardíaca, como também atrapalharam o trabalho de reanimação cardiorrespiratória do ator.

Mike Heslin

Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin com o marido, Scotty Dynamo por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
Mike Heslin por Reprodução/Instagram
1 de 16
Mike Heslin por Reprodução/Instagram

Nos documentos obtidos pelo Las Vegas Review Journal e publicados na última segunda-feira (22), Dynamo alega que os funcionários do restaurante não tomaram nenhuma medida apesar de o marido "apresentar sinais óbvios de uma emergência médica". Ele também afirma que havia um desfibrilador (DEA) disponível no local, mas o equipamento não foi usado.

Amigos de Mike Heslin também disseram que foram "removidos à força" do estabelecimento no momento do episódio - e até "ameaçados de prisão" ao tentarem intervir. Além disso, os depoimentos do processo indicam que um outro cliente se ofereceu para tentar socorrer o artista e também foi impedido. Além disso, os funcionários teriam exigido que vídeos gravados durante o incidente fossem apagados.

Dynamo pede indenização superior a 30 mil dólares (cerca de R$ 160 mil), além do pagamento de despesas funerárias, sustentando que a morte de seu companheiro foi “resultado direto e imediato dos atos e omissões” dos empregados do restaurante.

O produtor já havia declarado que a perda do marido foi um choque, já que Heslin era “jovem, saudável e sem explicação médica para o ocorrido”. Em homenagem, Dynamo descreveu o ator como “brilhante, altruísta, talentoso e um verdadeiro anjo da guarda”.

Heslin ficou conhecido por seu trabalho na série "Operação: Lioness", com Nicole Kidman e Zoë Saldaña, e no filme para TV "The Holiday Proposal Plan".

Leia mais

Imagem - Influenciadora de 14 anos morre após longa batalha contra o câncer

Influenciadora de 14 anos morre após longa batalha contra o câncer

Imagem - Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo

Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo

Imagem - Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage

Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage

Mais recentes

Imagem - Aos 76 anos, Antonio Fagundes exibe boa forma em foto na academia: 'Tá pago'

Aos 76 anos, Antonio Fagundes exibe boa forma em foto na academia: 'Tá pago'
Imagem - Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'

Gracyanne Barbosa elogia Belo por estreia em nova novela da Globo: 'Grandioso em tudo que faz'
Imagem - Influenciadora de 14 anos morre após longa batalha contra o câncer

Influenciadora de 14 anos morre após longa batalha contra o câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
03

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
04

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas