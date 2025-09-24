TEVE PARADA CARDÍACA

Funcionários de restaurante impediram socorro a ator que morreu aos 35 anos

Viúvo de Mike Heslin afirma em processo que negligência atrapalhou tentativa de reanimação

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:27

Mike Heslin Crédito: Reprodução/Instagram

Novos detalhes sobre a morte do ator Mike Heslin (1988–2024) vieram à tona em um processo aberto por seu viúvo, o produtor musical Scotty Dynamo. Em ação movida no último dia 18, ele alega que a tragédia poderia ter sido evitada e aponta funcionários do restaurante Javier's, no Aria Hotel em Las Vegas, como responsáveis por falhas graves durante o incidente.

Heslin morreu em julho de 2024, aos 35 anos, durante uma viagem para celebrar seu aniversário em Las Vegas. Segundo Dynamo, os empregados do estabelecimento não apenas deixaram de agir diante dos sinais de parada cardíaca, como também atrapalharam o trabalho de reanimação cardiorrespiratória do ator.

Nos documentos obtidos pelo Las Vegas Review Journal e publicados na última segunda-feira (22), Dynamo alega que os funcionários do restaurante não tomaram nenhuma medida apesar de o marido "apresentar sinais óbvios de uma emergência médica". Ele também afirma que havia um desfibrilador (DEA) disponível no local, mas o equipamento não foi usado.

Amigos de Mike Heslin também disseram que foram "removidos à força" do estabelecimento no momento do episódio - e até "ameaçados de prisão" ao tentarem intervir. Além disso, os depoimentos do processo indicam que um outro cliente se ofereceu para tentar socorrer o artista e também foi impedido. Além disso, os funcionários teriam exigido que vídeos gravados durante o incidente fossem apagados.

Dynamo pede indenização superior a 30 mil dólares (cerca de R$ 160 mil), além do pagamento de despesas funerárias, sustentando que a morte de seu companheiro foi “resultado direto e imediato dos atos e omissões” dos empregados do restaurante.

O produtor já havia declarado que a perda do marido foi um choque, já que Heslin era “jovem, saudável e sem explicação médica para o ocorrido”. Em homenagem, Dynamo descreveu o ator como “brilhante, altruísta, talentoso e um verdadeiro anjo da guarda”.