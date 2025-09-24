Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:39
O escândalo da traição descoberta pela 'câmera do beijo' do Coldplay ganhou uma nova reviravolta. No mesmo show em que a chefe do RH Kristin Cabot foi flagrada agarradinha com Andy Byron, CEO da Astronomer, seu então marido, Andrew Cabot, também estava na plateia da apresentação. E mais: acompanhado de outra mulher, que hoje é sua namorada.
O episódio aconteceu em julho, quando Kristin e Byron apareceram no telão do estádio na 'kiss cam'. A cena viralizou e repercutiu de forma negativa para os dois envolvidos, que deixaram seus respectivos cargos na Astronomer.
Andrew Cabot já havia revelado que ele e Kristin estavam "separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay", embora o processo de divórcio ainda não tivesse sido finalizado. E, de acordo com o jornal britânico The Times, o CEO da empresa de bebidas Privateer Rum também aproveitou o mesmo show do Coldplay para curtir momentos românticos com outra pessoa.
"Kristin estava no camarote com pessoas do trabalho, embora não fosse um camarote da empresa, e Andrew também estava lá com uma acompanhante, com uma mulher que agora é sua namorada", disse uma fonte ao veículo londrino. "Eles estavam separados e morando separados há várias semanas. Foi amigável... [Cabot] sentiu que não podia falar abertamente, pois pessoas em meio a um divórcio não podem dizer nada em público", completou.
Se do lado da família Cabot, tudo estava aparentemente esclarecido, do lado dos Byron, a coisa foi um pouco diferente. A esposa de Andy, Megan Kerrigan, com quem ele tem dois filhos, saiu de casa e devolveu a aliança nos dias seguintes ao escândalo. Ela chegou a remover seu nome de casada, "Byron", de sua página do Facebook, antes de decidir simplesmente excluir a conta.
