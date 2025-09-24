Acesse sua conta
Ex-marido da chefe do RH flagrada com CEO também estava no show do Coldplay no dia do escândalo

Andrew Cabot, que era casado com Kristin Cabot, estava no mesmo local acompanhado de outra mulher; entenda

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:39

Andrew Cabot (ao centro) e o flagra de sua ex, Kristin Cabot, com Andy Byron
Andrew Cabot (ao centro) e o flagra de sua ex, Kristin Cabot, com Andy Byron Crédito: Reprodução

O escândalo da traição descoberta pela 'câmera do beijo' do Coldplay ganhou uma nova reviravolta. No mesmo show em que a chefe do RH Kristin Cabot foi flagrada agarradinha com Andy Byron, CEO da Astronomer, seu então marido, Andrew Cabot, também estava na plateia da apresentação. E mais: acompanhado de outra mulher, que hoje é sua namorada.

O episódio aconteceu em julho, quando Kristin e Byron apareceram no telão do estádio na 'kiss cam'. A cena viralizou e repercutiu de forma negativa para os dois envolvidos, que deixaram seus respectivos cargos na Astronomer. 

Andrew Cabot já havia revelado que ele e Kristin estavam "separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay", embora o processo de divórcio ainda não tivesse sido finalizado. E, de acordo com o jornal britânico The Times, o CEO da empresa de bebidas Privateer Rum também aproveitou o mesmo show do Coldplay para curtir momentos românticos com outra pessoa.

"Kristin estava no camarote com pessoas do trabalho, embora não fosse um camarote da empresa, e Andrew também estava lá com uma acompanhante, com uma mulher que agora é sua namorada", disse uma fonte ao veículo londrino. "Eles estavam separados e morando separados há várias semanas. Foi amigável... [Cabot] sentiu que não podia falar abertamente, pois pessoas em meio a um divórcio não podem dizer nada em público", completou.

Se do lado da família Cabot, tudo estava aparentemente esclarecido, do lado dos Byron, a coisa foi um pouco diferente. A esposa de Andy, Megan Kerrigan, com quem ele tem dois filhos, saiu de casa e devolveu a aliança nos dias seguintes ao escândalo. Ela chegou a remover seu nome de casada, "Byron", de sua página do Facebook, antes de decidir simplesmente excluir a conta.

