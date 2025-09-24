Acesse sua conta
Sensitiva prevê romance de Gustavo Mioto com Virginia Fonseca; cantor reage

Artista foi pego de surpresa com previsão de affair com a empresária; veja reação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:12

Gustavo Mioto e Virginia Fonseca
Gustavo Mioto e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Gustavo Mioto foi pego de surpresa com uma previsão feita por uma sensitiva envolvendo um possível relacionamento entre ele e Virginia Fonseca. O momento aconteceu durante participação no canal do youtuber Brino, na última terça-feira (23), e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Na gravação, o anfitrião ligou para a mãe, que revelou ter lido na internet a previsão feita por uma vidente. "A sensitiva falou que ele vai ficar com a Virginia", disse ela, em viva voz. Surpreso, o sertanejo questionou: "Ela falou isso mesmo?".

Ana Castela e Gustavo Mioto

Ana Castela e Gustavo Mioto por Reprodução | Instagram
Ana Castela e Gustavo Mioto por Reprodução/Instagram
Gustavo Mioto e Ana Castela por Divulgação
Ana Castela e Mioto por Reprodução
Gustavo Mioto e Ana Castela anunciam fim do namoro por Reprodução

Ana Castela e Gustavo Mioto por Reprodução | Instagram

A reação de Mioto repercutiu, principalmente por causa dos rumores de um affair entre Ana Castela, sua ex-namorada, e Zé Felipe, ex-marido de Virginia Fonseca. As especulações ganharam força após os cantores serem vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos, no fim de junho. Desde então, os dois estão aparecendo juntos com frequência nas redes sociais, e até gravaram um clipe juntos.

Zé Felipe e Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução
Jatinho de Zé Felipe em Londrina levanta rumores de romance com Ana Castela por Reprodução
Amiga comenta rumores sobre romance entre Ana Castela e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando com o amigo Odorico por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Portal LeoDias
Zé Felipe e Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Ana Castela fizeram publicações parecidas por Reprodução

Mioto e Ana Castela terminaram o namoro em dezembro de 2024, após idas e vindas desde junho de 2023. O término foi justificado como resultado de “momentos diferentes” na vida dos dois. No mês passado, o sertanejo deixou de seguir a ex-namorada nas redes sociais, decisão que intrigou os fãs. Ele explicou que o gesto simbolizava um ponto final na relação.

"Cara, eu acho que têm coisas que não fazem mais parte da minha vida, né? A gente tem que entender isso. A história virou e tá bem na cara. Então, acho que é por isso. Eu acho que é um assunto bem encerrado, tá bem claro", disse Mioto.

